Экс-депутат Марешаль: принятие Украины в ЕС похоронит французский агропром
МАРИОН МАРЕШАЛЬ, кандидат на выборах в Европарламент от партии «Реконкиста»: Я выступаю против любой новой формы расширения. Я считают, что Евросоюз из 27 членов уже сталкивается с огромным количеством политических и экономических трудностей. Мы сейчас наблюдаем большие нарушения конкуренции, с которыми сложно справиться, особенно Франции, даже в рамках европейской экономической зоны. Так что я считаю, что любая новая форма расширения — за счёт Украины или другой страны — будет ошибкой. В частности, особенность Украины в том, что она является сельскохозяйственным гигантом, поэтому её включение в ЕС похоронит французское сельское хозяйство, нужно это понимать.
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