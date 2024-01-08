Welt: объединённые протесты ставят Германию на грань гражданской войны — немецкий политолог

Всеобщие забастовки, которые могут парализовать всю страну, запрещены законами ФРГ, но именно это грозит произойти, если отдельные, до сих пор разрозненные протесты объединятся, сообщает телеканал Die Welt. Протест, охвативший Германию, поддерживают не только крестьяне, но и дальнобойщики, работники ресторанной отрасли и железной дороги. Все они задеты планами по экономии «светофорного» правительства ФРГ. Политологи предупреждают, что ставшая реальностью генеральная всеобщая забастовка поставит страну на грань гражданской войны.

МАРКУС ТЫКСЕН, ведущий Die Welt: И что ещё будет с нашей страной с сегодняшнего дня, ведь недовольны не только фермеры. Также и машинисты поездов, дальнобойщики и рестораторы также хотят поиграть мускулами и присоединиться к протесту. Итак, стоит ли Германия перед параличом? Своего рода всеобщей забастовкой, которая как таковая здесь не разрешена законом? Или есть риск чего-то ещё худшего? Луиза Штангель с деталями.

Сотни тракторов собирались перед Бранденбургскими воротами в декабре, парализовав улицу 17 июня в Берлине. Это всего лишь предвкушение того, что грозит произойти по всей стране на этой неделе, потому что не только фермеры в отчаянии выходят на улицы. Многие другие отрасли также присоединяются к этому процессу. Отдельные протесты перерастают в массовое движение, призванное парализовать страну. В ХСС считают виновным «светофорное» правительство.

АЛЕКСАНДР ДОБРИНДТ, председатель фракции ХСС в бундестаге: «Светофор»* довёл Германию до беспорядков. Мы живём в условиях поляризации, которой не видели в этой стране десятилетиями. «Светофор» на грани конца, он уничтожил экономический рост, вызвал энергетический кризис, просто не решал миграционный кризис и многое другое, что приводит к страху в обществе, эмоциональности и протестам.

Поддержку аграрии получают от дальнобойщиков. И не только они борются против планов жёсткой экономии федерального правительства. Негативные настроения сложились и у рестораторов после того, как НДС снова был поднят до 19 процентов. А в середине недели ещё и угроза остановки железной дороги, машинисты поездов после рождественского перемирия могут вступить в более продолжительный трудовой спор. «Неделя протеста в такой форме вряд ли будет разовым событием», — говорит политолог Вернер Патцельт.

ВЕРНЕР ПАТЦЕЛЬТ, политолог: Если политики не удосужатся прислушаться к тому, что значительная часть населения считает правильным или неправильным, то действительно со стороны населения спрос на протесты возрастёт. А если различные отдельные протесты затем объединятся, то фактически возникнет запрещённая законом всеобщая забастовка. В таком случае мы, так сказать, дошли до худшей из возможных ситуаций перед гражданской войной.



Пока невозможно предсказать, какие конкретные последствия будет иметь неделя протестов. Однако следует ожидать возникновения перебоев с поставками и массовых ограничений движения.

Дата выхода в эфир 08 января 2024 года.

* Образное название правительства правящей коалиции по партийным цветам участников: красный — СДПГ, жёлтый — СвДП, зелёный — «Союз90/Зелёные» (прим. ИноТВ).