Welt: объединённые протесты ставят Германию на грань гражданской войны — немецкий политолог
МАРКУС ТЫКСЕН, ведущий Die Welt: И что ещё будет с нашей страной с сегодняшнего дня, ведь недовольны не только фермеры. Также и машинисты поездов, дальнобойщики и рестораторы также хотят поиграть мускулами и присоединиться к протесту. Итак, стоит ли Германия перед параличом? Своего рода всеобщей забастовкой, которая как таковая здесь не разрешена законом? Или есть риск чего-то ещё худшего? Луиза Штангель с деталями.
Сотни тракторов собирались перед Бранденбургскими воротами в декабре, парализовав улицу 17 июня в Берлине. Это всего лишь предвкушение того, что грозит произойти по всей стране на этой неделе, потому что не только фермеры в отчаянии выходят на улицы. Многие другие отрасли также присоединяются к этому процессу. Отдельные протесты перерастают в массовое движение, призванное парализовать страну. В ХСС считают виновным «светофорное» правительство.
АЛЕКСАНДР ДОБРИНДТ, председатель фракции ХСС в бундестаге: «Светофор»* довёл Германию до беспорядков. Мы живём в условиях поляризации, которой не видели в этой стране десятилетиями. «Светофор» на грани конца, он уничтожил экономический рост, вызвал энергетический кризис, просто не решал миграционный кризис и многое другое, что приводит к страху в обществе, эмоциональности и протестам.
Пока невозможно предсказать, какие конкретные последствия будет иметь неделя протестов. Однако следует ожидать возникновения перебоев с поставками и массовых ограничений движения.
Ссылки по теме
-
Focus: уже на второй неделе нового года Германия рискует потонуть в хаосе забастовок
-
Spiegel: «Позорны и нарушают правила демократического сосуществования», — немецкое правительство прореагировало на протесты фермеров
-
Spiegel: Шольц не Шрёдер, пиар-акция «народный канцлер в резиновых сапогах» не удалась
-
NIUS: немецкие фермеры не побоялись выступить против правительства и получили народную поддержку