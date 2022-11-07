Kresy: украинский ресторан в Польше отказался от названия «Червона калина» из-за гнева общественности

Ещё не успевшему открыть свои двери ресторану «Червона калина» в Кракове пришлось изменить своё название, пишет портал Kresy. Польскую общественность возмутило такое название, которое чётко ассоциируется с одноимённой песней, которая считается неофициальным гимном УПА. Владельцы ресторана мгновенно прислушались к критике и объявили о смене названия на «Украинский», чтобы избежать неприятных инцидентов в будущем и доказать, что они действуют во имя мира.
Ресторан «Червона калина» в польском городе Краков, официальное открытие которого должно было состояться 10 ноября, меняет название на «Украинский ресторан». Такое решение было принято в качестве ответной реакции на протесты интернет-пользователей. Для них «Червона калина» ассоциируется прежде всего с одноимённой песней, ставшей неофициальным гимном Украинской повстанческой армии*, а не с национальным цветком Украины, пишет портал Kresy.
О своём решении владельцы сообщили в субботу на странице ресторана в соцсетях. Они объяснили, что во избежание последующих неприятных инцидентов они готовы пойти на этот шаг. Они также подчеркнули, что этот ресторан открывается с целью трудоустройства украинских женщин, которым пришлось оставить родину по причине конфликта.
«Цель нашего общества — это не взбудоражить общественное мнение, а создать место, которое предоставит украинским женщинам место работы. Мы также хотели бы подчеркнуть, что нашей целью никогда не было обидеть поляков. Мы также не хотим, чтобы работники нашего ресторана чувствовали себя под угрозой или чтобы им были не рады. Именно по этой причине мы решили изменить название ресторана. Мы как можно скорее устраним логотип, и ресторан не откроется, пока изменения не будут реализованы. Мы надеемся на то, что этого будет достаточно в качестве доказательства тому, что мы действуем с посланием мира», — написано в посте.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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