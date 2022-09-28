УП: в польском Белостоке появились перекрёсток Свободной Украины и улица Свободной Белоруссии

Городской совет польского Белостока принял решение переименовать несколько объектов. Как пишет «Украинская правда», теперь один из кольцевых перекрёстков будет называться перекрёсток Свободной Украины, а часть одной из улиц — улицей Свободной Белоруссии. Адрес регистрации поменяют 70 человек и 8 компаний; в мэрии пообещали, что это будет бесплатно.
В Польше городской совет Белостока принял решение переименовать один из кольцевых перекрёстков. Как пишет «Украинская правда», теперь он будет называться перекрёстком Свободной Украины, а часть одной из улиц получит название «улица Свободной Белоруссии».
«Кольцевой перекрёсток Свободной Украины — это жест солидарности между людьми Белостока и украинской нацией. Это также воспевание нации, которая борется с большой целеустремлённостью ради выживания собственного независимого государства», — прокомментировал белостокский депутат Адам Мусиюк.
Что касается улицы Свободной Белоруссии, то на ней расположено белорусское консульство.
Если говорить о кольцевом перекрёстке Свободной Украины, изменения регистрации и указателей не предвидится. В случае же улицы Свободной Белоруссии изменить адрес регистрации должны будут более 70 человек и 8 компаний. В мэрии пообещали, что это будет бесплатно.
Как напоминает портал, Белосток — не первый польский город, где переименовали один из городских объектов в честь Украины. К примеру, в июле в Кракове состоялось торжественное переименование территории в Старом городе между улицей Кроводерской и сквером Биборского в сквер Свободной Украины.
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