Guardian: Роджер Уотерс отменил концерт в Польше из-за скандала вокруг его заявлений об Украине

Сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс отменил два концерта в польском Кракове из-за реакции местных властей на его заявления о боевых действиях на Украине, сообщает The Guardian со ссылкой на польские СМИ.

По данным британской газеты, об отмене выступлений сообщил представитель спортивной арены «Таурон Арена Краков», где в апреле 2023 года должны были состояться два концерта музыканта. «Менеджер Уотерса решил отказаться без объяснения причин», — приводит The Guardian слова представителя.

Концерты, которые были запланированы на 21 и 22 апреля, также были удалены из списка выступлений, опубликованного на официальном сайте нынешнего турне Уотерса This Is Not a Drill, говорится в материале издания.

По информации The Guardian, члены муниципального совета Кракова на следующей неделе проведут голосование и примут решение, объявлять ли британского музыканта персоной нон грата. Ранее депутаты уже выразили «возмущение» в связи с его заявлениями об украинском конфликте.

Как напоминает обозреватель The Guardian, Уотерс обратился к жене президента Украины Владимира Зеленского Елене с открытым письмом, в котором он заявил: «Вашу страну вывели на путь к этой разрушительной войне радикальные националисты». Ранее музыкант также критиковал Запад — и в особенности США — за поставки вооружений Киеву и обвинял НАТО в том, что оно спровоцировало Москву.