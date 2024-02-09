«Отблагодарили»: на Украине сровняли с землёй некрополь с героями Польши

Власти украинского города Броды решили расширить площадь кладбища за счёт старого некрополя, где покоятся польские солдаты. При помощи экскаваторов были уничтожены могилы и разбиты гранитные памятники. Свои действия чиновники попытались объяснить тем, что рабочие якобы не заметили захоронений из-за кустов, пишет Kresy.

Броды — это украинский город в Львовской области, на окраине которого находится некрополь. Там покоятся воины двух войн: польско-большевистской и Первой мировой войны. Местные жители называют его «польским кладбищем», пишет Kresy.

Сейчас городские власти решили, что площадь кладбища необходимо расширить именно за счёт старого военного некрополя. Они приступили к работе при помощи тяжёлой техники.

Об осквернении кладбища в соцсетях сообщила депутат горсовета Ольга Кравчук. Она поделилась видео с места происшествия. По её мнению, акция расчистки была произведена с согласия властей. Спиленные, поваленные деревья, вырубленные кусты, старые каменные кресты и надгробия, разбитые тяжёлой техникой — такая была картина. «Это издевательство, осквернение могил с согласия горсовета Брод!» — подчеркнула она. «Это так они благодарят наших братьев из Польши за всё, что они сегодня делают для Украины, или так мы чтим память павших? – задаётся риторическим вопросом она.

У Ольги Кравчук претензии не к коммунальному предприятию, а именно к городским властям, которые дали такое распоряжение. Она также понимает, что площадь кладбища необходимо расширять для размещения новых захоронений, но зачем было при помощи бульдозеров разрушать старый, исторический некрополь, старые кресты и памятники и вывозить их на свалку.

Когда инцидент осквернения кладбища был предан огласке, глава местного муниципального предприятия Юрий Кукулка попытался объяснить, что захоронения были не видны в кустах и ​​были обнаружены его работниками только по прибытии на место. Они хотели лишь привести в порядок пространство между старыми надгробиями и вовсе не собирались ничего разрушать. По его словам, упавшие кресты — это не более чем «несчастный случай на производстве». «В результате вырубки всех кустов и зарослей были обнаружены упавшие, наклонённые кресты неизвестных захоронений», — сообщил господин Кукулка в комментарии местным СМИ.

Совершенно противоположного мнения придерживаются жители города Броды, чьи близкие похоронены недалеко от «польского кладбища». По их мнению, каменные кресты были хорошо видны даже летом, когда всё вокруг было в зелени.

Одновременно, по словам местного историка, это не совсем «польское кладбище». Это захоронения 1914—1920 годов, и среди них, кроме польских, есть украинские, русские, австро-венгерские и даже большевистские захоронения. По его словам, это кладбище не имеет национальной принадлежности, оно скорее международное. Он также подчёркивает, что к истории следует относиться с уважением, несмотря на множество различных аспектов.

Kresy напоминает, что кладбище в Бродах было обнаружено в 2011 году благодаря усилиям сообщества «Гута Пеняцкая», мотоциклистов и просто добрых людей. Ежегодно туда приезжали поляки и проводили работы по уборке. Портал указывает, что Броды далеко не единственное место на территории сегодняшней Украины, где захоронены останки польских героев.