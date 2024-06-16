Немецкий профессор: если Дональд Трамп решит отказать Украине в поддержке, то сомнительно, что НАТО его остановит

Передача полномочий по координации помощи Украине от США к НАТО должна обезопасить поддержку Киеву от возможного возвращения Трампа в Белый дом. Но немецкий политолог Йоханнес Варвик сомневается, что альянс станет препятствием американскому президенту, если он решит свернуть поддержку. Кроме того, в эфире Phoenix он указывает на хаос в альянсе из-за того, что страны не имеют единой позиции по Украине.

ТИНА ДАУСТЕР, ведущая Phoenix: Другая новость дня заключается в том, что будущая поддержка Украины будет координироваться из гессенского Висбадена. Почему именно Германия и почему Висбаден — самое подходящее место для этого?

ЙОХАННЕС ВАРВИК, профессор университета Мартина Лютера: Я не знаю, подходящее ли оно. В любом случае было решено, что его нужно рассматривать как подходящее. В Висбадене имеется мощная американская база, где уже организована логистика. Германия является одним из важнейших государств НАТО, поэтому есть веские причины организовать всё это там.

Что интересно, сейчас (поддержка Украины. — ИноТВ) в каком-то смысле переходит от американцев к НАТО. И в НАТО это связывают с тем, что они, в определённой степени, хотят через этот процесс защитить себя от Трампа. Таким образом, они, очевидно, ожидают или, по крайней мере, рассчитывают, что Трамп сможет победить на президентских выборах. И по их мнению, если Трамп затем откажется от поддержки Украины, то НАТО сможет продолжить (поддерживать Украину. — ИноТВ).

У меня большие сомнения, сработает ли это, потому что если Трамп действительно хочет другой политики, то он не позволит НАТО проводить эту политику. В этом отношении сейчас это попытка перетасовать карты и тем самым ещё больше подключить НАТО.

В то же время нет желания, чтобы НАТО стало воюющей стороной. В частности, этого не хотят немцы и некоторые другие страны. Другие государства, такие как Франция или страны Балтии, я бы сказал, немного более беспечны. Поэтому в альянсе существует хаос. И они всё ещё пытаются сплотить ряды. Нам придётся подождать и посмотреть, удастся ли это.

Дата выхода в эфир 14 июня 2024 года.