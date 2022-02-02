NPR: знаменитый сурок Мэл не дожил до Дня сурка — предсказать весну теперь некому

Знаменитый сурок Мэл, который в течение нескольких лет по традиции участвовал в определении «прогноза» погоды на весну, не дожил до Дня сурка в этом году. По словам его владельцев, Мэл недавно «отправился на радугу» — и ему пока не удалось найти замену, сообщает NPR.

Как сообщили владельцы знаменитого сурка Мэла из Миллтауна, который на протяжении уже многих лет помогал определить по приметам приход весенней погоды в День сурка, недавно умер. Это произошло в сложное время года, когда большинство его собратьев-сурков впадают в спячку, пояснили представители семьи Вранглеров, поэтому найти ему срочную замену пока не удалось.



По их словам, Мэл недавно «отправился на радугу», но они будут усердно работать над тем, чтобы найти нового питомца хотя бы к следующему Дню сурка через года. Живший у них сурок стал настоящей знаменитостью в городе Миллтаун, штат Нью-Джерси, помогая своими «прогнозами» определиться, когда стоит сажать семена и как скоро придёт весенняя погода.



Правда, прошлой весной Мэл встречал этот важный день в карантине из-за пандемии COVID-19. Однако это не помешало ему «предсказать» тогда раннюю весну для своих родных краёв, сообщается в статье. Самая давняя традиция, касающаяся Дня сурка в США, относится к Филу из Пенсильвании. Кроме того, в предсказаниях погоды на сезон участвуют такие животные, как Дейв из Дюнкерка и Чак из зоопарка Статен-Айленд в Нью-Йорке, а также Чак из округа Марион, штат Огайо.



Традиция обращаться к грызунам, чтобы определить признаки наступления ранней весны — или, наоборот, того, что зима ещё задержится, связана с христианским праздником Сретения и имеет корни ещё из древних языческих обрядов, поясняет NPR. Когда-то это был кельтский праздник, связанный с наступлением середины сезона, когда солнце находится на полпути от зимнего солнцестояния к весеннему равноденствию.



А если вдруг вам покажется, что вы уже где-то слышали похожую историю о смерти сурка из Нью-Джерси раньше, это не просто дежавю, отмечается в статье. В 2016 году ещё один «предсказатель» Стоунволл Джексон из округа Сассекс тоже умер в канун Дня сурка.