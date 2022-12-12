NPR: в США власти снова призывают носить маски в закрытых помещениях

Министерство здравоохранения США снова рекомендует ношение масок в закрытых помещениях на фоне участившихся случаев заболеваемости коронавирусом, гриппом и респираторно-синцитиальным вирусом в праздничный сезон, сообщает NPR. По официальным данным, более 9% округов Соединённых Штатов подвержены высокому риску заражения. Как сообщается, если число случаев заражений продолжит расти, то будет вновь введён режим обязательного ношения масок.

Чиновники здравоохранения США вновь рекомендуют носить маски в закрытых помещениях в связи с высоким уровнем риска заболеваемости ковидом, гриппом и респираторно-синцитиальным вирусом в праздничный сезон. За последние несколько недель всплеск заболеваемости миллионов американцев вызвал переполнение отделений неотложной помощи и даже нехватку лекарств от простуды, сообщает NPR.

Директор американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски на прошлой неделе отметила, что одновременное сочетание вирусов создаёт нагрузку на системы здравоохранения по всей стране. По её словам, в последнее время отмечается рост уровней «высокого» заражения по всей стране, и поэтому федеральное агентство рекомендует снова носить маски в помещениях. По официальным данным, более 9% округов Соединённых Штатов подвержены высокому риску заражения. Ношение масок для лица не рекомендуется детям до двух лет, пишет NPR.

Почти в каждом штате есть по крайней мере один округ, где уровень риска заболеваемости коронавирусом оценивается как «высокий» или «средний». Гавайи, Мэн, Нью-Гэмпшир и округ Колумбия — единственные юрисдикции США, где во всех округах наблюдается низкий уровень. В штате Вашингтон 12 окружных медицинских работников и 25 руководителей больниц выпустили в пятницу новое руководство, в котором просят жителей носить маски в помещении. Управление здравоохранения штата Орегон также рекомендовало жителям закрывать лица в многолюдных помещениях, особенно в целях защиты детей и людей преклонного возраста, отмечает издание.

По словам эпидемиолога Дина Сайдлингера, сочетание роста заболеваемости гриппом, РСВ и коронавирусом приводит к тому, что в больницах штата Орегона не хватает коек в отделениях интенсивной терапии, чего «никогда не случалось в самые мрачные дни пандемии коронавируса». На прошлой неделе уровень риска заболеваемости в округе Лос-Анджелес был повышен на «высокий», где директор Департамента общественного здравоохранения доктор Барбара Феррер призвала жителей носить маски в помещении, добавив, что обязательное использование масок может быть введено, если число случаев заражений и госпитализаций продолжит расти. В пятницу комиссар здравоохранения Нью-Йорка доктор Эшвин Васан посоветовал ньюйоркцам носить защитные маски в магазинах, общественном транспорте, школах, детских учреждениях и других общественных местах, особенно когда они переполнены, резюмирует NPR.