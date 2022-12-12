ABC News: «вирусная тройка» усложняет работу больниц и опустошает аптеки в США

Почти все американские штаты столкнулись с ростом заражений респираторно-синцитиальным вирусом, гриппом и COVID. Сочетание трёх заболеваний уже привело к тому, что больницы едва справляются с наплывом пациентов. Кроме того, в некоторых частях страны растут опасения по поводу нехватки лекарств, передаёт ABC News.

По всей стране ощущаются последствия так называемой тридемии — сочетания респираторно-синцитиального вируса (РСВ), гриппа и COVID, — которая усиливает нагрузку на больницы. И хотя ситуация с РСВ, по-видимому, стабилизировалась в некоторых частях страны, число заражений гриппом и коронавирусом растут прямо накануне праздничного сезона.

Взгляните на эту карту. Гриппоподобная активность сейчас наблюдается в 43 штатах, почти во всей стране. Красным цветом отмечены штаты со значительным, а тёмно-красным — с очень высоким уровнем гриппа.

Растут опасения по поводу нехватки лекарств в некоторых частях страны. Особенно для лечения детей. Поэтому фармацевты рассказали, что могут предпринять родители. С репортажем корреспондент ABC News Эриэль Решеф.

Сегодня вечером в некоторых больницах, которые столкнулись с наплывом пациентов с респираторными вирусами, не осталось свободных мест.

МАРК ЛАРСЕН, врач сети больниц Святого Луки: Панкреатит, черепно-мозговая травма, анемия. Мы их (пациентов с этими заболеваниями. — ИноТВ) приняли. Они ждут свободную койку наверху.

80 процентов больничных коек оказались занятыми. Такого уровня не было со врёмен пика заболеваемости «омикроном». И многим пациентам приходится ждать часами.

КЕННЕТ МАРШАЛ, врач Медицинского центра Канзасского Университета: Это очень сложная ситуация, потому что видно, что они (пациенты. — ИноТВ) страдают.

Эта карта говорит сама за себя. Она показывает высокую гриппоподобную активность почти в каждом штате. 13 миллионов заболеваний в этом сезоне, и их главная причина — коронавирус. За последнюю неделю им заразились почти полмиллиона человек. Также растёт число госпитализаций и смертей.

Сегодня на фоне набирающей обороты подготовки к праздничным собраниям представители Белого дома призвали американцев пройти вакцинацию.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный медицинский советник Белого дома по COVID-19: Не ждите. Если вы ждёте, то подвергаете себя опасности.

Кроме того, эта тройка — грипп, COVID и РСВ — подогревает всплеск спроса на лекарства. В некоторых магазинах заканчиваются безрецептурные средства от боли и простуды, а аптеки столкнулись с нехваткой некоторых отпускаемых по рецепту лекарств, включая амоксициллин.

ЧАРЛЬЗ ТАБУШИРАНИ, владелец аптеки Cherry's pharmacy: Вопрос с нехваткой, например, амоксициллина мы решаем так: берём капсулы и превращаем их в жидкость.

Зайла Шотт подхватила COVID и инфекцию обеих ушей. Маме девочки пришлось обзвонить примерно 18 аптек, чтобы найти ту, в которой был её амоксициллин.

АСЕЛИН ШОТТ, мама: На самом деле никто не подсказывал мне, что делать. Я позвонила маме и слегка расплакалась. Я говорю: «Не знаю, что делать, мам. У меня паника. Я не могу найти это лекарство».

Да, это очень обескураживающая ситуация для родителей по всей стране, Эриэль. Я знаю, что некоторые фармацевты предлагают практические рекомендации для семей, сталкивающихся с подобной нехваткой.

ЭРИЭЛЬ РЕШЕФ, корреспондент ABC News: Действительно предлагают, Дэвид. Фармацевты рекомендуют вам перезвонить своему врачу и спросить, есть ли другие варианты лечения. Например, если вы получаете рецепт на амоксициллин, то может быть жевательная или жидкая формула, или вы можете вообще получить другое лекарство. И, конечно же, вы можете обратиться к своему врачу за советом, пока находитесь на работе. Дэвид?

Некоторые врачи сами звонят в аптеки, чтобы проверить, если ли там лекарства для вас. Эриэль, спасибо.

Дата публикации 10 декабря 2022 года.