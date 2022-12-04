Le Figaro: Франции грозит «тройная эпидемия» COVID-19, гриппа и бронхиолита

На Францию надвигается беспрецедентная «тройная эпидемия», когда одновременно будут циркулировать коронавирус, грипп и бронхиолит, пишет Le Figaro. Такая ситуация вызывает беспокойство у экспертов из-за своей неопределённости, поэтому в преддверии праздников санитарные агентства призывают вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности.

В пятницу Национальное агентство общественного здоровья предупредило французов о беспрецедентной «тройной эпидемии», когда одновременно циркулируют коронавирус, грипп и бронхиолит, сообщает Le Figaro.

Как рассказывает издание, эпидемия гриппа стала проявляться во Франции раньше обычного. Она совпала с новой волной COVID-19 и рекордным за 10 лет уровнем заболеваемости бронхиолитом среди младенцев. Такая ситуация негативно сказывается на и без того перегруженной системе здравоохранения. С подобной проблемой столкнулись и в других странах, например, в США.

«Ситуация совершенно беспрецедентная» и полна «неопределённости», заявил на пресс-конференции заместитель директора департамента по инфекционным болезням санитарного агентства Дидье Ше. Эпидемиолог Софи Во пояснила, что «в прошлые годы было больше респираторных вирусов, которые сменяли друг друга», однако теперь наблюдается «социркуляция». Эксперт добавила, что такая ситуация «вызывает беспокойство», потому что одновременное распространение болезней может серьёзно осложнить работу больниц, пусть даже они поражают разные слои населения: грипп и коронавирус — главным образом пожилых и с ослабленным здоровьем, в то время как бронхиолит преимущественно выявляют у новорождённых. При этом «сложно предсказать, когда наступят пики» трёх эпидемий во время рождественских праздников.

Одним из главных вопросов является вероятная конкуренция между вирусами гриппа и коронавируса, которая может осложнить их сосуществование и снизить опасность одновременных пиков заболеваемости. Дидье Ше считает, что необходимо «ещё немного времени», чтобы подтвердить или опровергнуть эту концепцию «вирусного каннибализма». По его мнению, также пока «очень рано делать выводы из ситуации в США».

В то же время Дидье Ше утверждает, что Франция «пока не совсем беспомощна» и у неё есть «профилактический арсенал» для борьбы с тройной эпидемией. Национальное агентство общественного здоровья с приближением праздников и семейных застолий как никогда настаивает на вакцинации против COVID-19 и гриппа. Кроме того, ведомство также настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности: носить маски в помещениях, мыть руки, чаще проветривать и так далее, пишет Le Figaro.