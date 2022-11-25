NBC: американские врачи предупреждают о надвигающейся «тройной эпидемии» в период праздников

Больницы для детей и взрослых во многих американских штатах уже заполнены пациентами, а некоторым школам приходится закрываться на карантин из-за слишком большого числа заболевших учеников, передаёт NBC News. По словам врачей, ситуация осложняется тем, что сейчас активно распространяются штаммы сразу трёх разных вирусов — коронавируса, гриппа и РСВ. При этом в некоторых регионах уже ощущается нехватка необходимых лекарств из-за очереди на заказы.

Штаммы трёх активных вирусов уже заметно проявились почти во всех регионах страны. В Кентукки на протяжении этого месяца в 30 школьных округах пришлось закрыть как минимум по одной школе из-за того, что слишком много учащихся заболели.



Как сообщили NBC News в детской больнице Сиэтла, она уже заполнена до 300 процентов от своих возможностей, причём в основном за счёт пациентов с респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ). Похожая история наблюдается и в Миннесоте.

ДОКТОР РОБЕРТ СИКОЛИ, педиатрическая служба неотложной помощи для детей штата Миннесота: Бывали дни, когда в наших отделениях неотложной помощи находилось от 30 до 40 детей, ожидающих места в стационаре.



А также в Нью-Йорке.

ДОКТОР МАЙКЛ ФИЛЛИПС, специалист по инфекционным заболеваниям Медцентра Лангона при Нью-Йоркском университете: Это уникальная ситуация, когда у нас есть COVID-19, РСВ и грипп, которые одновременно циркулируют и заражают людей.



СТЕФАНИ ГОСК, корреспондент NBC News: Ситуация с COVID-19 вроде бы выровнялась, но при этом всё равно так много людей болеет!



МАЙКЛ ФИЛЛИПС: Да. И я думаю, что мы видим сейчас большее количество заболевших, чем раньше.



Проблема усугубляется нехваткой амоксициллина — популярного антибиотика, который используется для лечения бактериальных инфекций, часто вызываемых респираторными вирусами. Это лекарство также применяется против инфекций у детей, таких как стрептококк.



Аптеки в штате Миссури тщательно отслеживают поставки.



ФАРМАЦЕВТ: Многие препараты оказались в дефиците из-за очереди на заказы.



Чиновники от сферы здравоохранения призывают американцев сделать прививки от гриппа и COVID-19.



ДОКТОР АШИШ ДЖА, координатор Белого дома по реагированию на COVID-19: Конечно же, ещё не поздно! Люди идут и делают себе прививки на этой неделе, и они будут надёжнее защищены в течение декабря, января и февраля — того периода времени, когда мы больше всего общаемся.



Доктор Энтони Фаучи выступил на своём последнем брифинге в Белом доме, завершая 50-летнюю карьеру.



ДОКТОР ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний: Каждый день, на протяжении всех этих дней, я отдавал этому делу всё, что у меня есть, и никогда ничего не оставлял недоделанным.



Что ж, это последний шанс дать рекомендации для страны, в то время как трио вирусов грозит ростом заболеваемости в праздники.

Стефани Госк, NBC News.



Дата выхода в эфир 23 ноября 2022 года.