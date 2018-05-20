Заместитель генсека НАТО: Испания может быть целью «российской дезинформации»

Заместитель генерального секретаря НАТО Алехандро Альваргонсалес предупредил, что Испания может быть одной из целей «российской дезинформации», передаёт испанская газета АВС. При этом, по его словам, для того чтобы обезопасить себя от подобной угрозы испанцам необходимо увеличить оборонный бюджет.

Заместитель генерального секретаря НАТО Алехандро Альваргонсалес предупредил, что Испания может быть одной из целей «российской дезинформации», передаёт испанская газета АВС.

«Сознательное вмешательство в выборы действительно имеет место быть, и все страны должны принять все возможные меры предосторожности. Испания, конечно, — страна, входящая в состав ЕС и играющая в нём важную роль в области обороны и безопасности, поэтому она может быть одной из целей, и к этому надо подготовиться», — заявил Альваргонсалес, отвечая на вопрос о целях «российской дезинформации».

Среди мер, которые Испании необходимо принять, чтобы обезопасить себя от подобной угрозы, Альваргонсалес выделил увеличение оборонного бюджета страны. По мнению дипломата, увеличение оборонного бюджета страны с 0,9% ВВП до 2% обеспечит ей необходимый военный потенциал для самообороны. Кроме того, это позволит Испании действовать солидарно с другими членами ЕС «таким образом, чтобы партнёры чувствовали себя обязанными действовать солидарно с ней».

«Я понимаю, что это сложно, но эта ответственность лежит именно на правительстве. Это как застраховать недвижимость: не покупать страховку — дёшево, но когда у вас горит дом, а её нет, вам придётся за это расплачиваться», — приводит АВС слова Альваргонсалеса.

Что касается недавнего заявления немецкой разведки о попытках России повлиять на исход референдума о независимости Каталонии, Альваргонсалес заявил, что «руководитель разведки не стал бы говорить об этом, не имея конкретных данных». При этом, по его словам, Испания, подтвердив факт вмешательства, но не раскрыв его источник, лишь пытается быть очень осторожной в этом вопросе.