Европа заинтересована в том, чтобы сближаться с Россией, ведь только так можно обеспечить безопасность и добиться разоружения, заявила в интервью Neue Osnabrücker Zeitung сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт. Она также призвала отменить антироссийские санкции, потому что в основном от них страдают европейские и немецкие предприятия.

«Нужно покончить с ледниковым периодом в отношениях с Россией», — призвала в интервью Neue Osnabrücker Zeitung сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт. «В интересах Европы идти навстречу друг другу и говорить о том, как можно добиться безопасности и разоружения. Санкции в основном вредят европейским и немецким предприятиям. Так что в наших интересах их отменить», — заявила она.

Российские бомбардировки сирийских городов и незаконное присоединение Крыма нужно критиковать, продолжила политик: «Но если критика звучит из уст тех, кто сам ведёт нарушающие международное право войны, то это звучит очень лицемерно. К тому же у присоединения Крыма была предыстория: дело в том, что США потратили 5$ миллиардов, чтобы свергнуть пророссийское правительство на Украине. При этом страна до сих пор намеревается вступить в НАТО. Все знали, что Россия не будет дожидаться, когда военная база в Крыму окажется на территории НАТО».

Вагенкнехт также раскритиковала увеличение расходов на немецкую армию. Она отметила, что они не были такими высокими со времён холодной войны: «Я не понимаю, почему госпожа фон дер Ляйен не может нормально оснастить армию на эти большие деньги». При этом левый политик напомнила, что по конституции бундесвер должен заниматься защитой страны. «Когда же Ляйен требует дополнительных 12 миллиардов, её заботит не оборона страны, а зарубежные операции. Но безопасность Германии нужно охранять не на Гиндукуше или в Ираке. Напротив, мы подвергаем её опасности, когда участвуем в противоречащих нормам международного права войнах за нефть и газ», — подчеркнула Вагенкнехт.

Политик также высказалась по иерусалимскому конфликту. По её словам, вариант «два государства» — это единственный путь к установлению мира в регионе. Она осудила перенос американского посольства в Иерусалим, назвав это решение «безответственным» и сказала, что таким образом США «только масла в огонь подливают». По-видимому, Белый дом не хочет выступать в роли посредника, предположила Вагенкнехт: «Поэтому европейцы должны проявить инициативу. И здесь также важно действовать вместе с Россией».