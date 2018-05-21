Contra Magazin: Средиземное море — больше не «озеро НАТО»

Россия намерена обеспечить долгосрочное присутствие своего военно-морского флота в Средиземном море с целью защиты границ Чёрного моря от сирийских террористов и «враждебной деятельности НАТО», пишет Contra Magazin. После размещения в этом регионе ракет «Калибр» Средиземное море больше нельзя считать «озером НАТО», где господствуют американские корабли, отмечает издание.
В связи с ростом присутствия НАТО в Ближневосточном регионе и войной в Сирии Москва столкнулась с изменением ситуации с безопасностью, пишет журналист Contra Magazin Марко Майер. Положение ухудшилось уже с началом конфликта на Украине, из-за которого Россия увеличила свой Черноморский флот на 15 кораблей. В ходе выступления на встрече с представителями Министерства обороны России и генералитета в Сочи Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на долгосрочное присутствие в Средиземном море, в том числе с использованием ракет дальнего радиуса действия «Калибр».
В целом на текущий год запланированы 102 экспедиции военных кораблей и подлодок в Средиземном море с целью борьбы с позициями террористов в Сирии. В июле прошлого года была создана средиземноморская оперативная группировка ВМФ со штаб-квартирой в Тартусе, которая представляет собой «буфер» по отношению к южному флангу НАТО. «Россия должна противодействовать агрессивной деятельности НАТО в этом регионе, включая Чёрное море. Сохранение масштабного военного присутствия в Средиземноморье — это лучший способ защиты границ Чёрного моря», — отмечает автор материала. Вся Южная Европа с военными базами НАТО в Италии, Греции, Турции, Болгарии находятся в радиусе действия ракет «Калибр», которые размещены на платформах в Средиземном море и в случае конфликта с альянсом дадут первый залп.
Постоянное военно-морское присутствие в регионе также имеет «рациональные причины»: для российского Черноморского флота Средиземное море — это единственный выход к открытому океану. Таким образом, постоянное присутствие на фоне растущего влияния России на Ближнем Востоке и в Северной Африке — это логичный шаг. Так или иначе, Средиземное море — это больше не «озеро НАТО» под контролем шестого флота США. Американские корабли больше не господствуют в этих водах. «Как у великой державы у России есть свои интересы в этом регионе и мощный флот, который постоянно используется для их защиты», — резюмирует автор Contra Magazin.
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