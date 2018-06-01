«Ездят туда-сюда»: DW рассказал, почему немцы недовольны перемещением войск США по Германии

Далеко не всех немцев привели в восторг проходящие через Восточную Германию по направлению к российской границе американские автоколонны, пишет Deutsche Welle. Как отмечает канал, некоторые немцы вышли на антивоенный митинг, чтобы показать, что для решения споров Западу следует прибегнуть к дипломатии, а не к военным средствам. Кроме того, по мнению некоторых протестующих, Россию с Германией пытаются стравить «другие силы» — что не пойдёт на пользу ни одному из народов.

Около 2 тыс. единиц американской боевой техники, собранных в 102 автоколонны, на данный момент колесят по плоской и сонной сельской местности в немецкой земле Бранденбург в сторону Польши, пишет Deutsche Welle.

Эти машины, по всей видимости, будут причинять неудобства многим автомобилистам до середины июня, однако в понедельник они столкнулись с протестами оппозиции около немецких казарм неподалёку от городка Брюк. Демонстрацию организовала Левая партия. Кроме того, к митингующим присоединились коммунисты и пацифисты.

Передислокация войск входит в рамки масштабной операции НАТО под названием Altlantic Resolve, целью которой является усиление границ альянса в Восточной Европе. Хотя военная ценность этих учений остаётся сомнительной из-за превосходства российских сил, эти манёвры считаются важным политическим сигналом, который НАТО посылает своим более мелким членам.

Американская армия осознаёт, что часть их маршрута может быть довольно щекотливой — особенно в Восточной Германии, где население по-прежнему болезненно реагирует на американских военных.

Премьер-министр Бранденбурга социал-демократ Дитмар Войдке заявил по этому поводу следующее: «Думаю, что в долгосрочной перспективе нам ничем не помогут танки, которые ездят туда-сюда по обе стороны границы».

Официальный представитель правительства Бранденбурга Флориан Энгельс выразился более дипломатично: «Правительство земли Бранденбург целиком и полностью поддерживает НАТО. Однако нам нужен более широкий диалог с Москвой. Это правильный путь».

Тем не менее один из членов кабинета Войдке — министр социального обеспечения и труда Диана Гользе — присоединилась к маленькой, но шумной демонстрации её партии в Брюке. Всего на митинг собралось около 50 человек — в основном из левых организацией, причём зачастую куда более левых, чем сама Левая партия, а также жители окрестных восточногерманских городов.

«Мы организовали эту демонстрацию, потому что мы не хотим привыкнуть к этим учениям в Бранденбурге. Мы не хотим, чтобы они просто проезжали мимо, и никто против этого не протестовал, — заявила Гользе. — Мы считаем, что сейчас не время для переброски войск к польско-российской границе. Мы должны подумать о том, как выйти из этой спирали жестокой эскалации. Нужна дипломатия, а не бряцание оружием».

Экономист из близлежащей коммуны Клостер-Ленин Вальтрауд Пларре объяснила причину смешанных чувств немцев по отношению к России. По её словам, нынешний гнев в адрес НАТО вызван подозрениями времён холодной войны. Для многих, кто вырос в коммунистической ГДР, СССР — это, прежде всего, страна, освободившая Германию от нацизма.

«Многие западные немцы не понимают, когда восточные немцы говорят: «Русские никогда не причиняли нам зла, — отметила она, держа в руках плакат с надписью «Янки — домой», — Мы никогда не видели, чтобы у русских были злые намерения. Попытки стравить нас друг с другом не в интересах немецкого народа — как и не в интересах народа на Западе или Востоке. За всем этим стоят другие силы, которые хотят, чтобы мы дрались друг с другом».

Однако, продолжает Deutsche Welle, подобные настроения разделяют не все местные, которые живут совсем не далеко от места проведения протестов. «Меня, если честно, больше беспокоят сами протесты, — заявила одна женщина, перекрывая отдалённые раскаты артиллерийских залпов. — Какой в этом смысл? Для меня Путин — это угроза. Если он такой хороший парень, то почему он тогда служил в КГБ?»

Было очевидно, что полицейские, сидящие в нескольких патрульных машинах, не посчитали протесты сколько-нибудь серьёзными, особенно учитывая, что митингующие начали расходиться уже спустя полтора часа. Многих протестующих неприятно поразили, по их мнению, слабые усилия Левой партии по мобилизации своего актива.

«Где они все? У них был только один автобус — на 15 человек! — горько посетовал Фалько Хартманн. — Здесь больше борцов за мир, чем членов Левой партии».

Хартманн, который занимается благотворительной помощью жертвам войны в Донбассе, считает Киев агрессором в украинском конфликте. «Мы сами были под огнём и знаем, откуда летят снаряды, — рассказал он. — Разумеется, все стороны иногда поступают неправильно, но самые крупные провокации явно организует украинская сторона».

Затем он перевёл взгляд на стремительно пустеющее перед ним поле и добавил: «Я здесь, чтобы остановить это безумие — отправку американских солдат на российскую границу. Однако здесь, похоже, это никому не нужно. Это была чистая реклама. Мы так ничего не добьёмся».