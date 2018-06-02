«Чтобы устрашать убедительно»: Die Welt узнала о новых планах НАТО

НАТО вынашивает планы создать новую группировку сил быстрого реагирования численностью около 30 тыс. человек, сообщает Die Welt. Инициатором же выступил Вашингтон, причём к этому шагу американцы подталкивают своих партнёров по альянсу в Европе уже не первый месяц, подчёркивает немецкое издание.
Североатлантический альянс планирует нарастить вооружения и улучшить боеготовность подразделений «на случай нападения Российской Федерации», сообщает Die Welt.
В частности, НАТО вынашивает планы создать новую группировку быстрого реагирования численностью около 30 тыс. человек в дополнение к уже существующим 20-тысячным силам быстрого реагирования альянса (Nato Response Team). Об этом немецкая газета узнала от «высокопоставленных информированных дипломатов НАТО».
Как отмечает Die Welt, в случае конфликта в течение 30 дней новое подразделение должно быть в полной боевой готовности.
Согласно планам, в распоряжение группировки сил быстрого реагирования поступят несколько сотен боевых самолётов и кораблей, а ведущую роль в ней предстоит взять на себя Германии.
«Мы должны стать быстрее и быть в состоянии стремительно перемещать большое количество солдат и военной техники, чтобы демонстрировать нашу боеготовность и устрашать убедительно», — цитирует издание одного из дипломатов альянса.
Инициатором же новых планов НАТО стал Вашингтон, причём к созданию дополнительных сил быстрого реагирования американцы подталкивают своих партнёров по альянсу в Европе уже не первый месяц, подчёркивает Die Welt.
Более конкретно судьбу нового подразделения обсудят на встрече министров обороны стран оборонительного блока, который пройдёт на следующей неделе в Брюсселе. А вот уже на июльском саммите главы правительств и государств — членов НАТО «должны сделать соответствующее политическое заявление», уточняет немецкая газета.
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