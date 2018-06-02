«Чтобы устрашать убедительно»: Die Welt узнала о новых планах НАТО

12:55 В России снизилось потребление алкоголя почти вдвое за пять лет Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что потребление алкоголя в стране за пять лет удалось снизить почти вдвое, а табака — почти на четверть. Об этом сообщает Интерфакс.

12:45 Мальтийский футбольный клуб «Валетта» предложил Усэйну Болту двухлетний контракт Мальтийский футбольный клуб «Валетта» заинтересован в подписании двухлетнего контракта с восьмикратным олимпийским чемпионом по лёгкой атлетике ямайцем Усэйном Болтом.

12:45 В РПЦ заявили о самоликвидации Константинополя как центра православного мира Константинопольский патриархат утратил право называться центром всей православной церкви. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

12:38 Названа дата прощания с Марком Кривошеевым Прощание с учёным Марком Кривошеевым пройдёт в Центральной клинической больнице 18 октября. Об этом рассказал помощник учёного Юрий Шавдия.

12:35 Эксперт прокомментировала разработку новых мер по борьбе с курением и алкоголем Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина прокомментировала RT заявление о работе над новыми мерами по борьбе с курением в России, в частности, над введением «обезличенных» пачек сигарет.

12:30 Более 350 детей эвакуированы из школы в Запорожье В Шевченковском районе Запорожья 353 школьника эвакуированы из-за распыления учеником газового баллончика.

12:27 Макарова проиграла Жабер в первом круге теннисного Кубка Кремля Российская теннисистка Екатерина Макарова потерпела поражение от представительницы Туниса Онс Жабер в матче первого круга Кубка Кремля в Москве.

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12:21 Адвокат жены Глушакова считает, что футболисту важны алименты, а его супруге — дети Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, прибыл в Никулинский районный суд Москвы и объяснил, почему дети должны остаться с его клиенткой.

12:16 Космонавт Овчинин сравнил перегрузку с бетонным блоком на груди Российский космонавт Алексей Овчинин в интервью RT рассказал, с чем можно сравнить перегрузку, которую испытывал экипаж во время аварии на корабле «Союз МС-10».

12:14 ООН: необходимо снять неприкосновенность с консульства Саудовской Аравии в Стамбуле Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает необходимым снять дипломатическую неприкосновенность со здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле для проведения расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

12:07 Асад рассматривает возможность поездки на Ялтинский форум Сирийский лидер Башар Асад может принять участие в работе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

12:03 Овчинин рассказал о реакции астронавта Хейга на аварию «Союза МС-10» Российский космонавт Алексей Овчинин в интервью RT рассказал, какая реакция была у американского астронавта Ника Хейга во время аварии на корабле «Союз МС-10».

12:02 Делегация России встретилась с главой МИД Саудовской Аравии Российская делегация обсудила с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром ситуацию в Сирии и её урегулирование. Об этом заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

12:00 Овчинин рассказал об аварии корабля «Союз» Российский космонавт Алексей Овчинин, который был на борту потерпевшего аварию корабля «Союз МС-10», рассказал RT о произошедшем.

11:59 СМИ: Стал известен следующий соперник российского боксёра Бивола Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол проведёт свой следующий поединок против канадца Жана Паскаля.

11:48 Делегация Крыма подарила Асаду копию памятника «вежливым людям» Прибывшая в Дамаск делегация из Крыма в ходе встречи с сирийским лидером Башаром Асадом подарила ему картины с крымским пейзажем, с изображением Московского Кремля и копию памятника «вежливым людям».

11:47 Общественники поддержали разработку новых мер по борьбе с курением Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев прокомментировал RT заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой о работе над новыми мерами по борьбе с курением, в частности над введением «обезличенных» пачек сигарет.

11:44 СМИ: За 10 лет бундесвер уволил почти 200 правых экстремистов Начиная с 2008 года бундесвер уволил 199 правых экстремистов, пишет Rheinische Post со ссылкой на Министерство обороны ФРГ.

11:42 Нурмагомедов ответил 50 Cent на критику своего менеджера Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил американскому рэп-исполнителю 50 Cent на критику своего менеджера Али Абдель-Азиза.

11:39 Тимошенко призвала Раду принять мораторий на повышение цен на газ Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала принять мораторий на повышение тарифов на газ на Украине.

11:33 Новый экипаж отправится на МКС в начале декабря Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв в интервью RT заявил, что новый экипаж отправится к Международной космической станции в начале декабря.

11:30 Экзархи Константинополя вернулись в Киев Представители Константинопольского патриархата (экзархи) заявили, что вернулись на Украину, чтобы подготовиться «к объединительному собору». Отмечается, что его результатом может стать предоставление томоса на автокефалию. Об этом сообщает ТАСС.

11:21 Александр Емельяненко не стал сравнивать брата с Нурмагомедовым Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко не стал сравнивать своего брата Фёдора и обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

11:18 На Украине заявили о победе Су-27 над F-15 в ходе учебного боя На Украине провели условный бой между истребителем Су-27 и F-15 Национальной гвардии Соединённых Штатов в рамках учений «Чистое небо — 2018».

11:11 Ростуризм исключил «РоссТур» из Единого федерального реестра туроператоров Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров компанию «РоссТур».

11:06 Автобус хоккейной команды из Магнитогорска обстреляли после матча Неизвестные обстреляли автобус магнитогорской команды «Стальные топоры» после матча чемпионата Федерации хоккея Магнитогорска (ФХМ) с клубом «Альянс» из Сибая.

10:59 Макрон провёл перестановки в правительстве Французский лидер Эммануэль Макрон назначил новым главой Министерства внутренних дел Франции Кристофа Кастанера. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

10:49 Двигатель автомобиля из проекта «Кортеж» могут сделать авиационным Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова Михаил Гордин рассказал о проведении научно-исследовательских работ в области превращения автомобильного двигателя от проекта «Кортеж» в авиационный.

10:49 Порошенко прокомментировал отказ РПЦ от отношений с Константинополем Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал решение Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

10:46 Помпео прибыл в Саудовскую Аравию Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Эр-Рияд, чтобы обсудить с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом ситуацию вокруг исчезновения в Турции журналиста Джамаля Хашукджи.

10:34 Нурмагомедов мог выступать за Украину Алекс Нурмагомедов, дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его племянник мог выступать за Украину.

10:26 Мать сестёр Хачатурян рассказала о жизни дочерей после выхода из СИЗО Аурелия Дундук, мать сестёр Хачатурян, рассказала в беседе с RT о жизни дочерей после выхода из СИЗО.

10:25 В Совфеде угрозы Порошенко в адрес России связали с выборами Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT слова украинского лидера Петра Порошенко, который пригрозил, что цена использования Россией авиации против Украины будет высокой.

10:23 Американский митрополит призвал к покаянию виновников ситуации с УПЦ Бывший предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен) прокомментировал решение Русской православной церкви разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

10:21 50 Cent жёстко ответил менеджеру Нурмагомедова Американский рэп-исполнитель Кёртис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, жёстко отреагировал на слова Али Абдель-Азиза, менеджера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

10:13 СК России возбудил ещё три уголовных дела по факту обстрелов в Донбассе Следователи возбудили ещё три уголовных дела по факту артиллерийских обстрелов со стороны украинских военных в Донбассе, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

10:12 Шайба Ковальчука не помогла «Лос-Анджелесу» избежать поражения от «Торонто» в НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

10:02 Рубль растёт к доллару и евро На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

10:01 RT преодолел отметку в 7 млрд просмотров на YouTube и сохранил лидерство среди новостных каналов Телеканал RT преодолел отметку в 7 млрд просмотров на YouTube, установив рекорд среди новостных телеканалов. По общему числу просмотров RT опережает BBC, CNN, Al Jazeera и Euronews. Кроме того, на YouTube-каналы RT подписались уже более 10 млн человек.

09:57 Эксперт назвал угрозы Порошенко в адрес России нагнетанием истерии Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что цена использования Россией авиации против Украины будет высокой.

09:49 Канье Уэст встретился с президентом Уганды Американский рэп-исполнитель Канье Уэст встретился с президентом Уганды Йовери Мусевени, сообщает Sky News.

09:48 Минздрав намерен оградить подростков от электронных сигарет Употребление электронных сигарет увеличивает вероятность приобщения подростков к курению традиционного табака, чего нельзя допускать, считает глава Минздрава России Вероника Скворцова.

09:48 Менеджер Нурмагомедова отреагировал на предложение 50 Cent о переходе в Bellator Менеджер обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал предложение рэп-исполнителя 50 Cent о переходе спортсмена в Bellator за $2 млн.

09:33 В Гидрометцентре предупредили россиян о завершении бабьего лета Период тёплой и сухой погоды закончится в центральной части России в субботу, 20 октября, а затем произойдёт резкое изменение циркуляции воздуха в верхних слоях тропосферы.

09:32 Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина и Мамаева Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

09:25 На Украине три человека погибли в результате столкновения двух локомотивов На Украине два локомотива столкнулись на карьере Северного горно-обогатительного комбината в городе Кривом Роге. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

09:21 Минздрав разрабатывает новые меры по борьбе с курением Минздрав России совместно с экспертами прорабатывает вопросы введения «обезличенных» пачек сигарет, которые не содержат логотипов, с написанными единым шрифтом названиями марок, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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