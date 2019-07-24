Yle: Эстонии не построить «китайской стены» на границе с Россией — слишком дорого

Планы Эстонии, которая собиралась построить на границе с Россией «китайскую стену», оснащённую камерами видеонаблюдения, повисли на волоске, пишет Yle. Как отмечает портал радиокомпании, полное оснащение границы средствами наблюдениями оказалось слишком дорогим удовольствием. При этом местные жители также не считают идею подобной стены особенно удачной, так как у многих из них есть тесные контакты по ту сторону границы.

Новые сегменты границы Эстонии с Россией представляют собой длинный забор под видеонаблюдением. «Меня провожают вдоль забора по дороге, которая шириной почти в половину десятиметровой пограничной зоны, где запрещены любые передвижения. «Ох, — думаю я, — десять метров — это куда меньше, чем пограничная зона между Финляндией и Россией, которая может достигать трёх километров», — пишет в своей статье для Yle Густаф Антелль.

Тот участок, который посетил журналист, — это то же самое место, которое Эстония показывает различным заезжим высокопоставленным чиновникам вроде министров стран НАТО или послам, которым интересно, как выглядит восточная граница.

У Эстонии были планы — во всяком случае, до нынешнего момента — построить на всём протяжении своей восточной границы забор, за которым можно будет наблюдать как с помощью камер, так и беспилотников.

«Однако теперь эстонское правительство передумало, — отмечает Антелль. — Полностью оснастить границу средствами электронного наблюдения просто-напросто слишком дорого».

«У нас огромные планы по электрификации всей границы с целью создания «китайской стены». Но этого можно достичь с гораздо меньшими затратами», — заявил новый министр финансов Мартин Хельме.

Немного изумляет то, что местное население в приграничных областях с ним, как правило, согласно.

«Для местных вопрос границы совсем о другом, — считает один из местных жителей Рейн Ярвелилл. — У многих здесь, в Сетомаа, есть тесные контакты по ту сторону границы».

Когда в 1991 году Эстония получила независимость, Печорский район остался на российской стороне. Считается, что исторически Печорский район — это часть Эстонии, и до развала СССР там никакой границы не было.

«Обеспечивать безопасность на границе нужно не потому, что мы боимся российских танков или агентов службы безопасности, — отметил Ярвеллил. — Единственное, что нас беспокоит, так это банды контрабандистов, которые здесь обосновались».

Глава коммуны Сетомаас Рауль Кудре с ним согласен.

«В итоге вопрос сводится к тому, получим ли мы инфракрасные сенсоры, беспилотники и всё такое. Важно, чтобы у пограничников была работа. Они находятся здесь всё время, и они являются частью местного сообщества»,— заявил он.

Кудре также подчеркнул, что новые технологии должны дополнять, а не заменять ту сеть пограничников, которая существует сейчас.

«Пограничный забор, который мне показали, — это всего лишь тестовый отрезок длиной 3,5 километра. Остальные 340 километров границы с Россией в лучшем случае слегка расчищены, чтобы были видны отдельные старые пограничные столбы, — отмечает журналист. — По моему дилетантскому мнению, пограничникам, без всяких сомнений, пошло бы на пользу увеличение количества камер и сенсоров».

«У нас очень профессиональные пограничники, которым приходится играть в индейцев», — констатирует глава подразделения полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.

Дело в том, что граница настолько плохо размечена, что пограничникам приходится запоминать, на чьей территории находятся отдельно взятые деревья и камни.

«Наши пограничники должны знать каждую травинку, чтобы иметь возможность доказать каждый случай нарушения границы. Очень сложно заниматься этим какое-то время спустя, потому что природные условия очень переменчивы», — добавил он.

Такая открытость границы вызвана, прежде всего, причинами политического характера. Из-за того что Россия и Эстония по-прежнему официально не ратифицировали договор о границе, речь, по сути, идёт о контрольной линии. В принципе — но вряд ли на практике — стороны могут договориться о переносе границы, и тогда легче всего было бы вообще не строить никакой дорогой пограничной инфраструктуры.

Министр внутренних дел Март Хельме — отец вышеназванного министра финансов — предложил разделить проект по повышению безопасности на границе на более мелкие элементы. «Первый участок, который мы построим, будет от пунктов на самом юге (где сходятся границы Литвы и России) до Лухамаа. Затем мы продолжим дальше — шаг за шагом», — заявил он.