Кроме шин и дверей, сигареты были везде — Polsat о находке польских таможенников в автомобиле россиянина

Более семи тысяч пачек сигарет конфисковали польские таможенники у россиянина, собиравшегося въехать в Польшу из Калининградской области на автомобиле, сообщает Polsat News. Контрабанду унюхала служебная собака, а рентгеновский снимок показал, что сигареты били спрятаны практически во всех местах автомобиля, кроме колёс и дверей.

Польские таможенники пограничного перехода между Польшей и Калининградской областью в Гжехотках задержали россиянина, который в своём автомобиле спрятал более 7 тыс. пачек сигарет стоимостью 70 тыс. злотых, передаёт Polsat News.

«Так как собака таможенников сигнализировала, что в «мерседесе» россиянина могут быть сигареты, автомобиль был обследован рентгеновским аппаратом», — заявил пресс-секретарь Государственной налоговой администрации города Ольштын Рышард Худый.

Из полученной картинки следовало, что, кроме шин и дверей транспортного средства, сигареты были спрятаны практически везде. Чтобы достать всю контрабанду, трое польских таможенников интенсивно работали на протяжении четырёх часов.

Как отмечается в сообщении, в «мерседесе» россиянина было спрятано 7359 пачек сигарет. Это самая большая контрабанда, обнаруженная на этом пограничном переходе с момента его открытия в 2010 году.

В результате обыска транспортное средство было изъято, а в отношении россиянина возбудили следствие. Было сделано заявление коменданту пограничной службы в Гжехотках о принудительном возвращении нарушителя на территорию Калининградской области и о запрете въезда на территорию Польши и других стран Шенгенской зоны в течение трёх лет, говорится в публикации Polsat News.