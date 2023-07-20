SwebbTV: «как овцы на голос хозяина» — в Европарламенте призвали ЕС прекратить служить интересам США
Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли обрушилась с яростной критикой на правящие элиты ЕС. По её словам, Евросоюз управляется политиками, которые на самом деле служат интересам не Европы, а Соединённых Штатов, пишет SwebbTV.
Дейли осудила регламент ЕС в отношении полупроводников, который, по её мнению, представляет собой неуклюжую попытку отреагировать на эгоистическое поведение США, которые постоянно «защищают свои интересы — то, что США всегда делают, не заботясь о последствиях для кого-либо ещё».
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