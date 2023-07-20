Европе пора обзавестись настоящими политиками, которые перестанут подчиняться США. Как сообщает SwebbTV, с таким призывом в своём выступлении в Европарламенте выступила депутат от Ирландии Клэр Дейли, сравнив подчинённое положение европейцев с «овцами, которые послушны «голосу хозяина». Парламентарий убеждена, что Соединённые Штаты не могут рассматриваться Европой в качестве добросовестного партнёра, поскольку заботятся исключительно о собственных интересах.

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли обрушилась с яростной критикой на правящие элиты ЕС. По её словам, Евросоюз управляется политиками, которые на самом деле служат интересам не Европы, а Соединённых Штатов, пишет SwebbTV.

Дейли осудила регламент ЕС в отношении полупроводников, который, по её мнению, представляет собой неуклюжую попытку отреагировать на эгоистическое поведение США, которые постоянно «защищают свои интересы — то, что США всегда делают, не заботясь о последствиях для кого-либо ещё».

Дейли подчеркнула, что США недостаточно лишь играть главную роль, в том числе в международных организациях, таких как ВТО, Всемирный банк и прочие. Депутат считает, что Соединённые Штаты хотят, чтобы все остальные подчинялись их правилам, в то время как они будут делать всё, что захотят. «Это их мир, и нам просто повезло жить в нём. Это международный порядок, основанный на правилах. Они нарушают правила, и что мы собираемся с этим делать?» — обратилась к коллегам депутат Дейли в Европарламенте.

Дейли отметила, что Европа уже даже не делает вид, что пытается как-либо противостоять США. «Мы, как овцы, подчиняемся «голосу хозяина», раздаём миллиарды в виде пособий европейским капиталистам, чтобы заставить их замолчать, и надеемся, что бюджетные средства не закончатся до того, как США остановятся и прекратят свои безумные попытки загнать Китай в угол и запереть его там, поскольку этого не произойдёт», — указала депутат.

По словам Дейли, Европе пора сломать свою подчинённую позицию по отношению к США, потому что на самом деле Соединённые Штаты не могут считаться настоящим партнёром, с которым можно сотрудничать, даже если об этом так говорится на официальном уровне, завершает SwebbTV.