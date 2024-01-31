Скотт Риттер: Америка втягивает Иран в войну, которую она проиграет

Своей политикой на Ближнем Востоке администрация Байдена загнала себя в ловушку. Ведь она старательно обостряет ситуацию в регионе и добивается полномасштабного конфликта с Тегераном, к которому она совершенно не готова, заявил YouTube-каналу Danny Haiphong бывший офицер морской разведки США Скотт Риттер.

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Их (солдат на базе США в Иордании. — ИноТВ) не должно было там быть. То, что они погибли, — это трагедия. Но чего, чёрт возьми, мы ожидали? И мы ведь знали, что они (проиранские силы. — ИноТВ) на нас нападут. Мы знали, что существует такая вероятность.

Итак, что же мы делаем? Мы пытаемся найти сдерживающий фактор, чтобы предотвратить будущие атаки. Каким образом? Посредством расширения конфликта, чтобы втянуть в него Иран. Это несусветная глупость!

Иранцев не сдержать от чего-либо. Иранцы заявили, что не имеют никакого отношения к этой атаке. Ну, возможно, они не отдавали приказ о нападении. Но я думаю, что беспилотник, который эти силы получили и использовали для удара по базе, был иранского производства.

Погоди-ка, Америка! Ты пытаешься мне сказать, что если страна предоставляет оружие третьей стороне, и эта третья сторона нападает на вас, то она (страна-снабженец. — ИноТВ) является стороной конфликта. Вот это да! А что это говорит о наших действиях на Украине? Но это совсем другая история.

Вопрос в том, что именно мы собираемся сделать? Ударить по Ирану? Какое отношение ВМФ Ирана имеют к этому нападению по Эт-Танф? Никакого, чёрт побери! Поэтому, если мы поразим иранскую военно-морскую цель, мы расширим войну, и иранцы скажут: «Вы напали на нас, и теперь у нас будет полноценная война».

И если вы думаете, что то, что произошло в Эт-Танфе, было скверным, подождите, пока иранцы подтянутся. Помните, когда они поразили базу Айн-аль-Асад своими баллистическими ракетами? Помните, насколько точными были эти атаки? Если иранцы обрушат свои высокоточные ракеты на американские объекты в регионе, у нас будет не трое, не 30, не 300, а, возможно, 3000 погибших. Зачем? Ради чего? Потому что мы хотим выглядеть крутыми.

Это ловушка, которую создала для себя администрация Байдена. Мы не победим. Мы ничего не сдерживаем. Мы только и делаем, что обостряем конфликт. И единственный человек, который сейчас счастлив, — это Биньямин Нетаньяху.

Ведь именно этого он добивался с самого начала. Ещё в 1990-х годах во время своего первого выступления в американском конгрессе он заявил, что США нужно нанести удар по Ирану. Что ж, угадайте, что произошло? Желание Биньямина Нетаньяху исполняется.

Если мы сделаем то, к чему, по новостным сообщениям, мы готовимся, начнётся всеобщая война между Соединёнными Штатами и Ираном. Война, к которой мы не готовы и не приспособлены. И война, которую мы обязательно проиграем.

Дата публикации 30 января 2024 года.