Welt: золотое десятилетие Германии с доступным газом и экспортом в Китай осталось позади

Эксперты ожидали улучшения настроений в немецкой экономике к началу 2024 года, но вместо этого основные хозяйственные индексы фиксируют обратное. Основные индексы опустились на уровень кризисного 2008 года. Председатель совета директоров Deutsche Bank в эфире Die Welt констатирует, что «золотое десятилетие позади», как и дешёвый газ, низкие процентные ставки, широкий экспорт немецких товаров в Китай.

Рождественские продажи были вялыми, и начало года не лучше, потому что настроение в Германии остаётся плохим, таким плохим оно было в последний раз в марте прошлого года. На целых 4,3 процента упал барометр потребительского климата для февраля. Пока нет оснований для беспокойства, считают эксперты.

КРИСТИАН ЗЕВИНГ, председатель совета директоров Deutsche Bank: Мы оставили позади золотое десятилетие с низкими процентными ставками, дешёвым газом, дешёвой энергией и экспортом, особенно в Китай. Из-за чего, конечно, всё страдает, и я должен подготовить к этому Германию. Все в Европе смотрят на Германию. Германия является локомотивом в Европе, поэтому все заинтересованы в экономическом росте в Германии.

Но Германия по-прежнему находится в рецессии. При этом на самом деле все расчитывали на подъём, что делает ещё более удивительными плохие показатели потребительского климата от Общества изучения потребления (GfK), которые после непродолжительного подъёма теперь снова направлены вниз. Да и настроения в индексе делового климата Института изучения экономики (ifo) тоже явно упаднические: сфера услуг, торговля и строительство пессимистично смотрят на ближайшие месяцы. Индексы являются важными индикаторами настроений в немецкой экономике, и дела там идут плохо.

Но и потребители также осторожны и откладывают дорогие покупки из-за высоких цен на продукты питания и энергоносители. Потребители экономят везде, где только могут, больше, чем когда-либо с 2008 года. Это деньги, которых не хватает компаниям, поскольку им срочно нужны новые заказы помимо старых и известных вызовов.

КЛЕМЕНС ФЮСТ, президент Института экономических исследований (ifo): Кроме того, мы, конечно, имеем прежние стрессовые факторы: затраты на электроэнергию по-прежнему высоки, процентные ставки по-прежнему высоки (хотя тут есть перспектива улучшения), нехватка рабочей силы, против чего мало что предпринято. То есть, возможно, проблема в том, что просто не хватает позитивной перспективы на будущее.

Эксперты сейчас надеются на второй квартал и на то, что самое позднее к этому моменту немецкая экономика постепенно оживится.

Дата выхода в эфир 28 января 2024 года.