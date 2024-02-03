Американский профессор: украинский конфликт позволил Штатам лишить Европу лидера — Германии

Вашингтону крайне выгоден украинский конфликт, говорит американский профессор Ричард Вольф в интервью каналу Dialogue works. Раньше в Европе был свой лидер — Германия, которая смогла совершить «экономическое чудо» благодаря дешёвому российскому газу. Теперь же Европа стала более слабой и зависимой от Штатов, которые Ричард Вольф называет лузерами, — ведь они проиграли все последние войны от Вьетнама до Ирака и проигрывают на Украине.

Если посмотреть на Европу прямо сейчас, там царит инфляция, а европейские лидеры говорят про борьбу с Россией. Россия — их враг? Россия идёт на Европу, как говорит Энтони Блинкен?

РИЧАРД ВОЛЬФ, профессор экономики: Нет, нет, Россия ничего такого не делает. Тут внутренняя политика определяет внешнюю, такое часто бывает, ничего нового. Но давайте немного вспомним историю, чтобы все могли понять, что происходит.

Последние четыре крупных военных столкновения между Россией с одной стороны и Европой — с другой, начиная с Наполеоновских войн в начале XIX века, были связаны с нападением Европы на Россию, не наоборот. Наполеон повёл французскую армию против России и был побеждён. В Первую мировую войну кайзер Вильгельм напал на Россию, а не наоборот. В конце Первой мировой войны в 1917 году после того, как в России прошла революция внутри страны, Франция, Великобритания, США и Япония вторглись в Россию, чтобы попытаться изменить её правительство. Гитлер в 1939 году сделал то же с Россией — вторгся, и он тоже был побеждён. Все, кто вторгается в Россию, проигрывают. В следующий раз, когда вам в голову придёт такая идея, вам стоит задуматься об этом.

Но после того что я сейчас подытожил за почти 200 лет истории, за которые Европа напала на Россию 4-5 раз, а Россия на Европу — ни разу, обвинять Россию… Это безумие. Всё, на что они могут указать, это Грузия в 2008 году и Крым* в 2014-м, какие бы там ни были точные названия регионов. Это спорные территории, которые туда-сюда переходили. Это не полноценное вторжение. Россия никогда этого не делала, никогда не вторгалась. Об этом несут чушь, это часть холодной войны.

Почему же европейцы, которые лучше осведомлены об этом, всё ещё восприимчивы, как минимум в публичном поле, к идее, что Россия несёт в себе угрозу или опасность, с одной стороны? А с другой стороны, из-за этого им приходится отчаянно угождать Соединённым Штатам. В этом, по моему мнению, ключевой вопрос. И вот несколько признаков того, что все понимают, о чём я говорю.

Ответ на вторжение России на Украину санкциями, в частности, в рамках которых Европа отказывается в дальнейшем покупать российские нефть и газ, — это поразительная идея, поскольку она сильно бьёт по Европе, но не по Соединённым Штатам. США никогда не покупали российские газ и нефть в значительных объёмах. Им это не нужно, у них есть свои источники нефти и газа, очень большие, их хватит на много-много лет. Очень интересно проанализировать этот план, который сильно бьёт по Европе. Почему? Потому что Европе нужно осознать реальность, которую, я думаю, они по большей части понимают.

Мир сейчас находится в стадии экономической реорганизации. С одной стороны у вас новый растущий центр власти — мы это не раз обсуждали у вас в программе — это Китай и его союзники, БРИКС, изначальные пять стран и новые шесть стран — всего 11 стран. С другой стороны центр власти — США и их союзники, «Большая семёрка». Они уже не столь велики по размерам, как БРИКС, но рядом. И остаётся Европа — это единственная возможная экономическая сила. Но для того чтобы она работала как экономическая сила, она должна быть объединённой вокруг сильной и успешной центральной экономики. И так и было, ею была Германия.

Но санкции сильнее всего ударили по Германии, потому что способность Германии вести за собой Европу после окончания Второй мировой войны зависела от дешёвых российских энергоресурсов. Немцы любят называть свои достижения «экономическим чудом». Но чуда здесь совсем нет: дешёвые нефть и газ — вот как Германия смогла достигнуть успеха в производстве, ведь у них есть дешёвые энергоресурсы, у них хорошие навыки и машины — вот ингредиенты для производительности.

Так что перед Европой стоял и стоит вопрос: какую роль вы будете играть в новой глобальной экономике, где Китай стоит с одной стороны, а США — с другой, но Китай растёт, а США идут на спад. Почему идут на спад? Потому что проиграли в корейской войне, во Вьетнаме, в Афганистане, в Ираке и теперь проигрывают в войне на Украине. Это означает, что они лузеры, они не могут господствовать.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2023 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).