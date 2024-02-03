Le Figaro: война на Украине грозит Евросоюзу глубоким кризисом

В условиях войны на Украине Евросоюз изменил здравому смыслу и пошёл по простому пути: предложил Украине и Молдавии двигаться к членству, активизировал работу с Грузией и Балканами. Но, как отмечает журналист Le Figaro, это грозит ЕС глубоким кризисом.

Война на Украине уже оказывает влияние на весь мир, пишет Le Figaro. В частности, она грозит глубоким кризисом Евросоюзу. При этом она спровоцировала возрождение НАТО и поспешные переговоры о новом масштабном расширении Европейского союза. Финляндия и Швеция отказались от своего нейтрального статуса.

При этом в США уже начинает проявляться усталость от безграничной поддержки Украины, и это было предсказуемо. Хотя и в Штатах, и в Канаде давно присутствует проукраинское лобби, война всё же не стала главной темой для американского общественного мнения.

В Европе ситуация иная по двум причинам: она ближе к самому конфликту, при этом Европейский союз разнородный. Автор статьи отмечает, что из-за бессилия Европейского союза у него не было возможности для манёвра. По его словам, европейцы в украинском конфликте «пошли в крестовый поход за демократию под тенью американской защиты, используя на практике единственные четыре инструмента в их распоряжении: накопление пакетов санкций против России; поставки оружия, пусть даже за счёт истощения их собственных запасов; в более общем плане финансовая помощь Украине; наконец, обещания расширить союз».

Чтобы понять Россию и её подход, автор статьи предлагает вспомнить Александра Солженицына, который писал, как важно России сохранить союз со славянскими республиками: Украиной и Белоруссией. «В его основе лежало убеждение в необходимости духовного восстановления как предпосылки всякого истинного возрождения России».

«Чего радикально не хватало в отношениях между западными странами и Россией после распада СССР, так это общего стремления добросовестно искать форму адаптации системы коллективной безопасности в самом глубоком смысле этого слова, чтобы обеспечить реальную разрядку, взаимопонимание и сотрудничество между бывшими противниками», — пишет автор статьи. И по его словам, виноват в этом в том числе Запад, который стал пленником узкого понимания своих интересов и своей политической идеологии.

Кремль обвинял Запад в желании разместить НАТО у границ России и навязать всем своё видение мира, своё экономическое доминирование и избирательное толкование международного права. И спустя два года после начала специальной военной операции баланс сил, кажется, склонился в его пользу, отмечает автор статьи. Он напоминает знаменитое высказывание Бисмарка: «Россия никогда не бывает такой сильной или такой слабой, как мы думаем». В российской военной истории нередки примеры, когда кампания начиналась трудно, но потом была выигрышной. И сейчас Россия продолжает существовать и влиять на мировые дела. Поэтому Барак Обама был неправ, когда отнёс Россию к рангу региональной державы, считает автор статьи.

При этом и революции в России не предвидится, отмечает он: верхи ещё могут править, а низы пока не хотят ничего менять. После провала украинского контрнаступления 2023 года и усиления военной промышленности в России, благодаря адаптационным возможностям российской экономики и провалу западных санкций, вряд ли Россия проиграет в украинской войне. При этом Россия согласна и на перспективу затяжной войны: она делает ставку на более быстрое истощение украинцев и усталость их союзников. «У Кремля же нет недостатка в средствах для атаки на интересы своих противников, например Франции, в Африке и других местах».

При этом немало стран мира, включая глобальный Юг и Турцию, члена НАТО, выступают за компромисс между Россией и Украиной. Но война на Украине вполне может быть долгой. Многое будет зависеть от поддержки Украины со стороны США после выборов 2024 года. Однако именно Штаты, кажется, больше всего выиграли от украинского кризиса. Они стали обладать преимуществом в области энергетики, раз европейцы прекратили импортировать нефть и газ из России. Стоимость энергоресурсов сейчас в США в три раза ниже, чем в Европе. И несмотря на усилия европейцев по реиндустриализации, американцы во многом лидируют и в этой области, обладая значительно более высокой экономической и финансовой культурой, пишет автор статьи.

При этом Европейский союз отказался от здравого смысла, согласно которому любому новому расширению должно предшествовать углубление предыдущего. Однако столкнувшись с украинской проблемой, лидеры ЕС «последовали лёгкому решению, открыв перспективу новой волны расширения, включая Украину, не имея ни малейшего представления о том, как это сделать, разве что довериться судьбе». В политическом плане полностью повернуть назад будет невозможно, отмечает автор статьи, и перспектива вступления в Евросоюз Украины и Молдовы, Грузии и Западных Балкан на долгое время другие приоритеты отодвинет на второй план. «Это обойдётся чрезвычайно дорого нынешним странам — членам ЕС, чьи бюджеты уже находятся под давлением, которое будет расти».

Так что одним из последствий украинской войны автор статьи называет глубокую революцию внутри Европейского союза. «Видение отцов-основателей мертво». Если после выхода Великобритании из Европейского союза другие государства — члены ЕС не отделились, то это в первую очередь связано с расчётом краткосрочных затрат и выгод, а также с плохими результатами британцев.

Осмелившись нарушить табу на изменение границ, Путин вновь активировал принцип, согласно которому «война — это продолжение политики другими средствами». Ранее его нарушали страны НАТО, бомбя Сербию, и Штаты, свергнув Саддама Хусейна. Поэтому автор статьи предполагает, что в ближайшие годы это будет происходить ещё чаще.

Пока что нерушимым остаётся другое табу — на применение ядерного оружия. Но и оно вскоре может быть нарушено — и не факт, что Россией, отмечает журналист Le Figaro.