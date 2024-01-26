Бывший «зелёный берет»: Белый дом так и не представил внятной стратегии по Украине — и это начинает вызывать у народа вопросы

Администрация Байдена по-прежнему не желает разъяснять, каковы её цели на Украине, и действует без оглядки на какую-то глобальную стратегию, считает бывший военнослужащий Сил специального назначения армии США Джейсон Бирдсли. Как отметил Бирдсли в интервью YouTube-каналу Deep Dive, из-за такого поведения властей на фоне накопившихся внутренних проблем у американской публики появляются вопросы.

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке: Давайте уже прекратим отправлять Украине всё на свете — и будем закругляться. Давайте доведём уже всё до лучшего и самого разумного из возможных финала — ведь если мы этого не сделаем, все эти одновременно происходящие события будут и дальше исчерпывать наши собственные силы, так что в итоге, когда нам понадобятся все эти средства, у нас их уже не будет.

ДЖЕЙСОН БИРДСЛИ, бывший военнослужащий Сил специального назначения армии США: Проблема в этом и заключается — как мы часто имеем возможность наблюдать, наши лидеры ведут себя очень импульсивно и действуют на эмоциях: мы на военно-тактическом уровне реагируем, не задумываясь о глобальной стратегии — о том, в чём заключается основная задача и как нам обеспечить арсеналы на будущее: как нам обеспечить себе боевые корабли следующего поколения, как обеспечить боеприпасы, которые нам понадобятся в настоящей наземной войне? Как нам продемонстрировали Россия и Украина — и, как мне кажется, любой, кто проходил базовую офицерскую подготовку, должен это понимать, — в настоящей наземной войне боеприпасов расходуется много, и эти ребята наши запасы боеприпасов расходовали с такой же скоростью, с какой дети в Хэллоуин конфеты поглощают; ну очень бысто.





В итоге американская публика снова задаётся вопросом, в чём же заключается наша общая стратегия. Белый дом ведь на разъяснил полностью, чего он хочет достичь, — там ограничились тем, что выразили надежду, что все в итоге станут соблюдать старые границы Украины, а это, видимо, будет, когда они войдут в НАТО. Они изъясняются настолько туманно, что политический истеблишмент до сих пор вопрошает: «Мы что-то не до конца всё понимаем — ну, то есть понятно, что всё это имеет какое-то отношение к демократии, вы об этом уже сказали (хоть и не пояснили какое), и что вы тратите наши деньги (хотя не понятно зачем)».





И при этом наши границы открыты для всех, а наш народ несёт тяготы в плане здравоохранения, крупные города переживают кризисы, целые регионы живут в нищете, есть проблемы с образованием, и вообще остаётся множество изъянов внутри страны, которым нам и правда нужно уделить внимание, — и многие американцы задаются вопросом: «А когда уже будет наша очередь иметь значение?»

ДЖОН КИРБИ, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям: Мы хотим, чтобы Украина одержала в этой войне победу — как говорил уже президент. Нам нужна единая, процветающая и суверенная Украина.

ДЖЕЙСОН БИРДСЛИ: Они изъясняются настолько туманно, что политический истеблишмент до сих пор вопрошает: «Мы что-то не до конца всё понимаем»...

ДЖОН КИРБИ: Мы хотим, чтобы международно признанные границы Украины соблюдали вообще все, в том числе и господин Путин. И мы хотели бы, чтобы у нас оставалась возможность и дальше оказывать Укране поддержку с тем, чтобы она смогла достичь таких результатов.

ДЖЕЙСОН БИРДСЛИ: А когда уже будет наша очередь иметь значение?

Дата публикации 24 января 2024 года.