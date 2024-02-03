Украине не помогут деньги ЕС — ей нужны люди, которых у неё больше не осталось, заявил американский журналист Макс Блюменталь в интервью Judging Freedom. По его словам, «целое поколение украинцев было брошено на убой, просто чтобы досадить России». При этом США не позволят конфликту так просто закончиться: ради собственной выгоды они сделают из Украины новый Тайвань или Израиль и будут поставлять ей оружие бесконечно долго.

Ваш коллега Аарон Мате рассказал нам, что правительство Зеленского или военные Залужного — называйте их, как хотите, в зависимости от того, сохранит ли Залужный свою должность или нет, — испытывают отчаянную нехватку людей. Они хватают людей на улицах и дают им минимальную подготовку. И так действительно больше не может продолжаться. 50 миллиардов евро за четыре года (которые выделил Украине ЕС. — ИноТВ) не дадут ей столь необходимых людей, на эти деньги они не купят наёмников.

МАКС БЛЮМЕНТАЛЬ, американский журналист: Но похоже, что тот российский самолёт, в котором находились украинские военнопленные, был сбит зенитно-ракетным комплексом НАТО. Либо это был Patriot, либо немецкий IRIS, немецкий зенитно-ракетный комплекс. А чтобы управлять ими, требуются долгие тренировки. Обучение занимает месяцы, и для управления ЗРК Patriot требуется много людей. Так что вполне возможно, что произошла простая человеческая ошибка, в результате которой новички были посажены в поле для управления сложным оружием — и в итоге из-за них погибло более 70 украинских солдат.

Сегодня мы видим все эти репортажи в основных СМИ о женщинах в украинской армии. И в каждой из этих статей есть фотографии двух фотогеничных привлекательных девушек с оружием — мы должны восхищаться ими и, возможно, фетишизировать их. Знаете, этакие королевы, сражающие наповал. В буквальном смысле. Они — герои феминизма.

А на самом деле это что-то похожее на гитлерюгенд. В конце неудачной военной кампании нацистской Германии против СССР и его союзников немцы были вынуждены вербовать подростков, молодых мальчиков и стариков, чтобы призвать их в армию. Именно это мы и наблюдаем на Украине. Там просто не осталось мужчин. Целое поколение было брошено на убой, просто чтобы досадить России и атаковать её.

И, судя по всему, это не сильно повлияло на экономику России и на её положение в мире. Если что и пострадало, так это Запад, западная экономика. Так что это просто катастрофа. И это лишь вопрос времени, когда украинцы, даже на Западной Украине, начнут это понимать и отвернутся от своего руководства.

Верно. Зеленскому даже трудно уволить Залужного из-за его необычайной популярности среди войск. Так что, думаю, прежде, чем мы поговорим об Израиле, мы можем сделать вывод, что Украина держится буквально из последних сил и этого горшочка с деньгами, выделенного ЕС или его хозяевами, недостаточно для её спасения?

МАКС БЛЮМЕНТАЛЬ: Да. В заключение я бы хотел сказать, что мы можем посмотреть на Тайвань как на пример того, чем может стать Украина. Или даже на Израиль. Коллективный Запад будет продолжать поставлять оружие и направлять миллиарды долларов помощи на Западную Украину, чтобы продолжать вечно конфликтовать с Россией. Я не думаю, что эта программа закончится, отчасти потому, что она оказалась очень прибыльной для военной промышленности США — а это одна из немногих наших продуктивных отраслей.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2024 года.