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WSJ: обеспокоенным украинским военным приходится следить за американской политикой

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Военные ВСУ, которые уже вынуждены нормировать боеприпасы, внезапно заинтересовались политикой в Вашингтоне, где предпринимается очередная попытка одобрить выделение дополнительной финансовой помощи Киеву, сообщает The Wall Street Journal. Украинские солдаты обеспокоены тем, что республиканцы могут заблокировать эту помощь и «лишить их и без того дефицитных боеприпасов, бронетехники и запчастей».
WSJ: обеспокоенным украинским военным приходится следить за американской политикой
AP

Украинские военные, которым приходится нормировать боеприпасы, вынуждены следить за политикой в Вашингтоне, в частности, за тем, как помощь Киеву проходит через американский конгресс, пишет The Wall Street Journal.

«Сейчас мы используем боеприпасы только в том случае, если ситуация критическая», — сказал сержант ВСУ Александр Кучерявенко, говоря о своём гранатомёте, установленном на американском Humvee.

Как отмечает издание, именно поэтому украинские военные внезапно заинтересовались политикой США.

«Жизнь наших парней зависит от» финансирования США, заявил изданию Кучерявенко.

Как и многие украинские военные, он обеспокоен тем, что попытки республиканцев заблокировать дополнительную помощь Киеву лишат их и без того дефицитных боеприпасов, бронетехники и запчастей, что ещё больше усложнит оборону от атак российских войск.

Ранее сенат США 70 голосами против 29 одобрил план финансирования Украины, Израиля и Тайваня. Этот законопроект теперь отправился в контролируемую республиканцами палату представителей, где его ждёт неопределённая судьба на фоне растущего влияния украинских скептиков и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, который выступает против выделения Киеву дополнительной помощи.

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источник
Wall Street Journal США Северная Америка
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