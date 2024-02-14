WSJ: обеспокоенным украинским военным приходится следить за американской политикой

Военные ВСУ, которые уже вынуждены нормировать боеприпасы, внезапно заинтересовались политикой в Вашингтоне, где предпринимается очередная попытка одобрить выделение дополнительной финансовой помощи Киеву, сообщает The Wall Street Journal. Украинские солдаты обеспокоены тем, что республиканцы могут заблокировать эту помощь и «лишить их и без того дефицитных боеприпасов, бронетехники и запчастей».
Украинские военные, которым приходится нормировать боеприпасы, вынуждены следить за политикой в Вашингтоне, в частности, за тем, как помощь Киеву проходит через американский конгресс, пишет The Wall Street Journal.
«Сейчас мы используем боеприпасы только в том случае, если ситуация критическая», — сказал сержант ВСУ Александр Кучерявенко, говоря о своём гранатомёте, установленном на американском Humvee.
Как отмечает издание, именно поэтому украинские военные внезапно заинтересовались политикой США.
«Жизнь наших парней зависит от» финансирования США, заявил изданию Кучерявенко.
Как и многие украинские военные, он обеспокоен тем, что попытки республиканцев заблокировать дополнительную помощь Киеву лишат их и без того дефицитных боеприпасов, бронетехники и запчастей, что ещё больше усложнит оборону от атак российских войск.
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