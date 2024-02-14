WSJ: обеспокоенным украинским военным приходится следить за американской политикой

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11:46 Причиной приостановки торгов на Мосбирже стала ошибка на сервере На Мосбирже назвали ошибку на сервере причиной приостановки торгов на фондовом рынке.

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11:44 Терапевт Лапа рассказала о триггерах возникновения опухолей Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с RT рассказала о триггерах, которые могут запустить опухолевые процессы в организме.

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11:39 Сердюков: обстановка на рубежах ОДКБ требует укрепления военного потенциала Обстановка на рубежах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) требует укрепления военного потенциала организации, заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

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11:27 На Мосбирже сообщили о сроках возобновления торгов На сайте Мосбиржи сообщили, что торги на фондовом рынке возобновят с 11:35.

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11:25 Конькобежец Кулижников стал победителем дистанции 500 м на Спартакиаде сильнейших Конькобежец Павел Кулижников одержал победу на дистанции 500 м на Спартакиаде сильнейших в Челябинске.

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11:10 Азербайджан обвинил Борреля в «односторонней проармянской позиции» МИД Азербайджана осудил риторику верховного представителя по внешним связям ЕС Жозепа Борреля в отношении армяно-азербайджанского конфликта, отметив, что европейский дипломат занимает «одностороннюю проармянскую позицию» и своими действиями отдаляет Баку от институтов Евросоюза.

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11:06 Румынские спасатели нашли в горах двух уклонистов с Украины Румынские спасатели обнаружили в горах уезда Марамуреш двух уклонистов с Украины.

11:00 Сихарулидзе заявил, что участие Гуменника в Спартакиаде зависит от врачей Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о состоянии Петра Гуменника.

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