Украинские войска спешно пытаются укрепить шаткую линию фронта. Но при этом им приходится иметь дело с новой опасностью — российскими управляемыми планирующими авиабомбами, которые уже показали свою разрушительную силу и эффективность во время битвы за Авдеевку, пишет The Times.

Потерпев неудачу при попытке преодолеть хорошо укреплённую российскую оборону, ВСУ теперь строят свои собственные длинные линии глубоких траншей, минных полей и противотанковых заграждений «зубов дракона». Но при этом украинские солдаты сталкиваются с новой угрозой — планирующими авиабомбами, пишет The Times.

По словам издания, речь идёт о модифицированных бомбах советской эпохи, которые оснащаются «умными» крыльями и таким образом превращаются в управляемое мощное оружие. Сброшенные с самолётов, находящихся над контролируемой Россией территорией, они представляют собой «смертельную опасность», для борьбы с которой армия Киева оказывается плохо подготовленной.

На случай отступления ВСУ продолжают старательно укреплять оборонительные линии, в том числе в районе Купянска. Но этим позициям не удастся выдержать ударов 1500-килограммовых планирующих бомб, которые ярко продемонстрировали «степень их разрушительной силы» в битве за Авдеевку, подчёркивает The Times.

«Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию, — посетовал один из украинских солдат в своём Telegram-канале. — После попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остаётся только воронка».