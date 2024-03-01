Politico: истребители F-16 станут обузой для украинской армии

Киев к лету ждёт первые поставки F-16 от европейских союзников, однако для их использования недостаточно обученных пилотов, предупреждает Politico. Американские истребители, в отличие от советских, требуют высокого уровня обслуживания, сложного ремонта и гладкой взлётной полосы.

В ближайшие месяцы на Украину начнут прибывать F-16, однако для их использования не хватит одной переподготовки пилотов, пишет Politico. Как напоминает издание, Норвегия, Дания, Нидерланды и Дания предоставят Киеву более 60 истребителей для отражения атак российской авиации.

Американские пилоты называют F-16 «чувствительным зверем» в сравнении с советскими МиГ и Су, к которым привыкли на Украине. Они требуют высокого уровня обслуживания и гладкой взлётной полосы, что невозможно в военное время.

Базы истребителей станут объектами бомбардировок, а сами они — целями для российских ПВО. Украинским солдатам придётся научиться скрывать их от вражеских радаров, шпионов и спутников. Ремонт F-16 также станет проблемой: киевской армии потребуются услуги высокоспециализированных западных подрядчиков для контроля.