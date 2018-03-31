N-TV: в США не против позволить России решить, кем заменить высланных дипломатов

В дипломатическом споре с Россией Соединённые Штаты неожиданно заняли «более миролюбивую позицию», сообщает N-TV. Как отмечает немецкий телеканал со ссылкой на информагентство AFP, Вашингтон предложил Москве самой решить, кого назначить на освободившиеся должности высланных из США и якобы «действовавших под видом дипломатов офицеров спецслужб».

В дипломатическом споре с Российской Федерацией Соединённые Штаты неожиданно «заняли более миролюбивую позицию». Американское правительство предложило Москве заменить выдворенных из США «шпионов», сообщает N-TV.



«Соединённые Штаты выслали 48 офицеров российских спецслужб. Вашингтон, однако, не требует от российского представительства сокращать общее количество сотрудников», — заявил неназванный представитель Госдепартамента США в интервью информационному агентству AFP.

По его словам, правительство России вправе само решать, кого назначить на освободившиеся должности.

В общей сложности Соединённые Штаты выслали 60 российских дипломатов: в их числе якобы 48 агентов спецслужб, которые «действовали под видом дипломатических сотрудников», а также 12 дипломатов, аккредитованных в штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, уточняет немецкий телеканал.

Рост дипломатической напряжённости вызвало отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Ответственность же за покушение Великобритания и другие западные страны возлагают на Россию, напоминает N-TV.