CNN: посол России в Великобритании «просиял», узнав, что Юлии Скрипаль стало лучше

Дочь бывшего двойного агента ГРУ Сергея Скрипаля Юлия пошла на поправку и сделала своё первое публичное заявление, в котором сообщила о стабильном состоянии своего отца, передаёт CNN. Как отмечает канал, услышав эту новость, посол России в Великобритании Александр Яковенко «просиял» и пригласил Юлию в Москву.

Бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль остаётся в критическом, но стабильном состоянии. Состояние его дочери, однако, улучшается, и она сделала своё первое публичное заявление. Детали нам расскажет корреспондент CNN Мэтью Чанс.

Сегодня Юлия Скрипаль, которая очнулась после покушения на неё и её отца Сергея с помощью нервно-паралитического газа в прошлом месяце, сделала своё первое заявление. «Я очнулась около недели назад, и я рада сообщить, что силы прибывают с каждым днём», — написала она.

ЮЛИЯ СКРИПАЛЬ: Это Юля Скрипаль.

ВИКТОРИЯ СКРИПАЛЬ: Ой, Юлька, ты? Я слышу по голосу, что это ты. Понять не могу. Это тебе дали телефон?

Двоюродная сестра Юлии утверждает, что она записала этот неподтверждённый разговор со Скрипаль в среду и передала запись на российское государственное телевидение.

ЮЛИЯ СКРИПАЛЬ: Всё, я скоро выписываюсь. Всё окей.

CNN не удалось подтвердить этот звонок, однако в нём есть новая информация об отце Юлии.

ЮЛИЯ СКРИПАЛЬ: Всё нормально. Сейчас отдыхает, спит.

Бывший российский шпион по-прежнему находится в критическом состоянии. Тем временем ободрённый Кремль созвал заседание Совбеза ООН, где отверг все обвинения.

ВАСИЛИЙ НЕБЕНЗЯ, постпред России при ООН: Господа, я даже не знаю, как это комментировать, это какой-то театр абсурда.

Обвинения британского правительства в том, что военный нервно-паралитический газ, использовавшийся в ходе атаки, был произведён в России, только разожгли ярость Москвы. Британский МИД в своём Twitter повторил эти выводы, однако быстро удалил это сообщение: учёные, которые исследовали нервно-паралитический газ, заявили, что им не удалось установить его происхождение.

Вскоре представитель российского МИД написала в Facebook: «У Великобритании теперь есть своя «пробирка позора»… Лжецы». Великобритания не изменила своих позиций, однако британские* чиновники указывают на то, что обвинения были сфабрикованы, чтобы дискредитировать Россию.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Так называемое дело Скрипалей стало предлогом — вымышленным или инсценированным — для безосновательной массовой высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и из целого ряда других государств.

Глава МИД делал это заявление, в то время как 60 высланных американских дипломатов покидали Москву в рамках зеркальных мер, предпринятых Россией. Отношения между Кремлём и Западом ухудшаются, и администрация Трампа также грозит введением новых санкций против российских олигархов, посещающих США, из-за их вмешательства в американские президентские выборы.

Что касается Скрипалей, то российский посол в Великобритании сегодня просиял, когда узнал о том, что Юлия выжила. Он даже пригласил её вернуться домой.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО, посол России в Великобритании: Мы действительно рады. И я уверен, что однажды Юлия вернётся в Москву, где у неё работа.

Мэтью Чанс, CNN, Москва.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2018 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).