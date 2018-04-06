Небензя: «Мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь»

ВАСИЛИЙ НЕБЕНЗЯ, постпред России при ООН: Мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь, потому что одно дело — выдвигать не подкреплённые никакими доказательствами обвинения, а совсем другое — переходить на разговор на профессиональном языке, который подразумевает не «мегафонную дипломатию», а ясные ответы на обоснованные вопросы.

Не думаю, что британские следственные органы благодарны британскому правительству за их поспешно сделанные безапелляционные выводы. Всё это вашим политикам, естественно, было невдомёк. Они и не догадывались, что их сенсационные заявления могут бумерангом прилететь к ним самим.

Они с жаром запустили удобную и своевременную для них жареную российскую утку, тему российской химической атаки, не осознавая, что, когда пыль осядет, придётся отвечать за свои слова.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2018 года.