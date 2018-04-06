Sky News

Небензя: «Мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Следственные органы Британии вряд ли благодарны своему правительству за поспешно сделанные безапелляционные выводы по делу Скрипаля, заявил в ходе экстренного заседания Совбеза ООН постпред РФ при этой организации Василий Небензя. «Мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь», — передаёт его слова Sky News.
ВАСИЛИЙ НЕБЕНЗЯ, постпред России при ООН: Мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь, потому что одно дело — выдвигать не подкреплённые никакими доказательствами обвинения, а совсем другое — переходить на разговор на профессиональном языке, который подразумевает не «мегафонную дипломатию», а ясные ответы на обоснованные вопросы.
 
Не думаю, что британские следственные органы благодарны британскому правительству за их поспешно сделанные безапелляционные выводы. Всё это вашим политикам, естественно, было невдомёк. Они и не догадывались, что их сенсационные заявления могут бумерангом прилететь к ним самим.
 
Они с жаром запустили удобную и своевременную для них жареную российскую утку, тему российской химической атаки, не осознавая, что, когда пыль осядет, придётся отвечать за свои слова.
 
Дата выхода в эфир 05 апреля 2018 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Sky News Великобритания Европа
теги
Василий Небензя Великобритания ООН Россия Сергей Скрипаль Совет Безопасности ООН
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров