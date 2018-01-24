CNN: недавняя химатака в Сирии вызвала в ООН острую полемику между Россией и США

После сообщений о новом случае применения химического оружия в Сирии Вашингтон заявляет, что неспособность России повлиять на режим Асада приводит к гибели местных жителей, передаёт CNN. На заседании Совета Безопасности ООН постоянные представили России и США вступили в полемику относительно того, кто же виноват в проявлениях химического терроризма в Сирии.

США обвиняют Россию в том, что она не сумела предотвратить химическую атаку против мирных жителей, совершённую сирийским режимом. Во вторник, на следующий день после запуска ракет с боеголовками, содержавшими газообразный хлор, которые предположительно упали в сирийской Восточной Гуте, контролируемой повстанцами, состоялось заседание Совета Безопасности ООН. Постоянные представители США и России при ООН вступили в полемику о том, кто же виноват в атаке.

ВАСИЛИЙ НЕБЕНЗЯ, постпред РФ при ООН: Россия последовательно подчёркивает необходимость самого серьёзного отношения к проблеме разработки и использования химического оружия, обеспокоена проявлениями терроризма с применением химоружия на Ближнем Востоке, не ограничивающимися сирийской территорией. К сожалению, прекративший своё существование совместный механизм по расследованию случаев применения химоружия провалил расследование.

НИККИ ХЕЙЛИ, постпред США при ООН: Россия выступила против совместного механизма расследования, поскольку он собрал факты о том, кто применял химическое оружие в Сирии. Сейчас Россия ставит под сомнение попытку Франции собрать факты о том, кто применил химическое оружие. Какой мы можем сделать вывод? Говоря простым языком, когда России не нравятся факты, она пытается увести разговор от темы.

По словам США, более 20 мирных жителей, большинство из которых дети, стали жертвами газовой атаки. Эта же местность стала целью атаки с применением зарина, отравляющего вещества нервно-паралитического действия, повлёкшей гибель людей в 2013 году.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 января 2018 года.