CNN: уникальное положение России позволит ей навести мосты между Ираном и Израилем

Уникальное положение России, которая имеет очень хорошие отношения как с Ираном, так и с Израилем, позволяет ей взять на себя роль посредника в конфликте между этими двумя державами, передаёт CNN. По мнению корреспондента канала Мэтью Чанса, Москва стремится избежать обострения напряжённости в Сирии, чтобы позиции её главного союзника Башара Асада оставались в стране такими же прочными.

Переносимся к вам в Москву, Мэтью. На фоне этих событий Россия призывает к сдержанности.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Да, так и есть. Она говорит, что проблема должна быть решена дипломатическим путём. Она также назвала эскалацию напряжённости между Ираном и Израилем «тревожной». Разумеется, как вы знаете, у России уникальное положение: она присутствует в Сирии и поддерживает президента этой страны Башара Асада. Кроме того, она остаётся сильным военным союзником Ирана на территории этого государства.

В то же время, по всей видимости, у неё крайне хорошие отношения с Израилем. Только вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху присутствовал здесь, в Москве, на ежегодном параде Победы, после чего провёл напряжённые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Мы попросили у Кремля рассказать о том, что обуждалось на встрече, однако он отказался от комментариев касательно того, получила ли Москва предупреждение о грядущем обострении или нет. Очевидно, Россия заинтересована в урегулировании этого столкновения, ей не нужна эскалация конфликта в Сирии. Она хочет стабилизировать ситуацию, насколько это возможно, для того чтобы позволить своему главному союзнику в стране Башару Асаду продолжить там править.

Повторюсь, из-за подобного положения между этими двумя странами есть предположения, что Россия может стать неким посредником, обеспечив скрытные каналы связи между Ираном и Израилем. К тому же российский МИД официально заявил, что на данный момент его дипломаты находятся в контакте с представителями обеих стран. Тем не менее там не уточнили, является ли Россия посредником формально. Очевидно, Россия действительно очень внимательно следит за этой ситуацией.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 10 мая 2018 года.