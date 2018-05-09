Stern: Израиль выпустил ракеты по Сирии после выхода США из сделки с Ираном

Практически сразу после объявления главы Белого дома Дональда Трампа о выходе США из ядерного соглашения с Ираном Израиль нанёс ракетные удары по Сирии, сообщает Stern. По имеющимся данным, ракеты были перехвачены. Но помимо этого Иерусалим также объявил об ограниченном призыве резервистов и приведении оборонных систем и армии в боевую готовность.
ВВС Сирии перехватили две израильские ракеты вблизи Дамаска, сообщает Stern со ссылкой на сирийские СМИ. По имеющимся данным, предположительной целью атаки были позиции Хезболлы или же склад оружия иранских «боевиков». Некоторые источники утверждают, что ракеты «нанесли существенный урон», так как не были сбиты.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе его страны из ядерного соглашения с Ираном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал это решение и назвал власти Тегерана «террористическим режимом».
Иерусалим велел открыть ракетные пусковые шахты на Голанских высотах и привести системы в боевую готовность. Армия предупреждена о возможности нападения со стороны Ирана. Израильские СМИ также сообщают об ограниченном призыве резервистов в ВВС и гражданскую оборону. К тому же министр обороны Израиля Авигдор Либерман обсудил сложившуюся ситуацию со своим американским коллегой Джимом Мэттисом.
Все эти меры были приняты практически сразу после того, как глава Белого дома Дональд Трамп высказался по ядерному соглашению с Ираном, отмечает издание.
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