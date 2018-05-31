Hill: Помпео предостерёг Россию от вмешательства во внутренние дела США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил главе МИД России Сергею Лаврову, что Москва должна прекратить своё вмешательство во внутренние дела Соединённых Штатов, если она надеется на ослабление напряжённости в отношениях с Вашингтоном, сообщает The Hill.

В первом на посту главы Госдепа телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Помпео заявил, что США хотят улучшить отношения с Москвой.

«Чтобы добиться этого, России необходимо продемонстрировать свою готовность к принятию конкретных шагов по решению вопросов, вызывающих у нас обеспокоенность, среди которых вмешательство во внутренние дела США», — озвучила позицию госсекретаря официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

В ходе телефонного разговора Помпео также коснулся темы участия России в событиях в Сирии и на Украине. США, как напоминает The Hill, неоднократно осуждали вмешательство Москвы на Восточной Украине, а также «аннексию Крыма».

Беседа госсекретаря США с Лавровым состоялась на следующий день после того, как постпред Соединённых Штатов при ООН Никки Хейли раскритиковала Москву за её «возмутительные действия» на Украине и призвала Россию вернуть Киеву контроль над Крымом.

«До тех пор пока Россия не прекратит свои возмутительные действия на Украине, позиция Соединённых Штатов останется неизменной. Мы самым решительным образом осуждаем участие России в событиях на востоке Украины и её предполагаемую аннексию Крыма», — заявила она на заседании Совбеза ООН.