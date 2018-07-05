CNN о подходе Трампа к ядерной программе Пхеньяна: «доверяй и никогда не проверяй»

Несмотря на то что Северная Корея не предпринимает никаких реальных шагов в области ядерного разоружения, Дональд Трамп утверждает, что Пхеньян готов ликвидировать свой ядерный потенциал, заявил в эфире CNN Фарид Закария. По мнению журналиста, впервые за всю историю США американский президент встал на сторону враждебного государства, поставив собственные спецслужбы в неловкое положение.

У меня в студии Фарид Закария, ведущий программы «Фарид Закария GPS». Фарид, давайте разложим всё по полочкам. Сначала президент говорит, что всё идёт хорошо, однако американское правительство на основе разведданных считает, что не происходит ничего: Северная Корея не предприняла никаких шагов в сторону ядерного разоружения.



ФАРИД ЗАКАРИЯ, ведущий программы «Фарид Закария GPS»: Если провести сравнение с подходом президента к иранской сделке, то вы увидите, какая странная сложилась ситуация: у нас есть страна с 16 ядерными бомбами, в которой, по некоторой информации, есть сотни ядерных рабочих объектов. Они не заморозили свою деятельность, не пустили инспекторов — они не сделали ничего. Напротив, на спутниковых фотографиях видно, что они активно занимаются строительством — на случай если им понадобится прикрытие. Они действительно укрепляют и упрочняют некоторые объекты.



Об этом сообщает американская разведка. А президент, по сути, встаёт на сторону Северной Кореи и говорит: «Нет-нет-нет, ничего подобного». Это действительно странно. Я не припомню, чтобы президент Соединённых Штатов, по существу, вставал на сторону противника, а не собственных разведслужб. Это похоже на внешнюю политику администрации Трампа в духе «Алисы в стране чудес».



Похоже, что он считает, что наличие диалога означает, что всё хорошо, даже если никакие реальные результаты этого не подтверждают.



ФАРИД ЗАКАРИЯ: Это странно, потому что это больше похоже на приватную дипломатию. Страны всегда будут говорить вам то, что вы хотите услышать. Именно поэтому знаменитое высказывание Рональда Рейгана о Советском Союзе звучит как «доверяй, но проверяй». По всей видимости, подход Трампа к Ким Чен Ыну выглядит как «доверяй, доверяй, доверяй — и никогда не проверяй». То есть где здесь контроль? Его вообще нет. И вы ставите свои собственные разведслужбы в очень неловкое положение, так как они фактически вынуждены публично выражать несогласие с главнокомандующим.



Прав ли президент в том, что если бы не он, то мы бы уже воевали с Северной Кореей?



ФАРИД ЗАКАРИЯ: Это поистине странное утверждение. Потому что он с самого начала говорил и писал, что опасность войны раздута до невероятных размеров. Это возмутительно: президент в каком-то смысле сначала невероятно раздувает опасность войны, а затем поздравляет себя с предотвращением не-кризиса, который сам же и породил.



Северокорейцы всегда подходили к этой теме очень рационально. Самоубийство — это не рациональная стратегия. Северокорейцы никогда не собирались воевать. Они пытались создать ядерную программу, чтобы получить гарантии, необходимые для выживания и заключения большой сделки. Они добились этого. Но я не знаю, чего в ходе этого процесса удалось добиться нам.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 04 июля 2018 года.