Бывший пресс-секретарь Госдепа: Пхеньян обязательно будет «мошенничать» с разоружением

Северная Корея обязательно попытается обмануть США на переговорах по разоружению и скрыть реальный размер своего ядерного арсенала, заявил в эфире CNN бывший официальный представитель Госдепа Джон Кирби, комментируя «слитую» в СМИ сотрудниками разведслужб информацию о том, что Пхеньян не собирается полностью отказываться от такого оружия. Кирби отметил, что утечка информации — неприятный эпизод, но подчеркнул при этом, что новому руководству Госдепа вполне по силам обратить её в свою пользу на предстоящих переговорах.

Господин адмирал, The Washington Post в свою очередь сообщает, что, по их данным, Северная Корея в настоящий момент ищет способы скрыть количество имеющихся у неё вооружений и объектов материальной базы, поскольку полагает, что США просто-напросто не знают реального масштаба её деятельности. Конечно же, правильный подсчёт и получение всех главных параметров — ключевой для процесса ядерного разоружения момент. Но как на всё это смотрите вы, особенно в контексте переговоров (между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. — ИноТВ)?



ДЖОН КИРБИ, контр-адмирал ВМС США в отставке, официальный представитель Госдепа при Бараке Обаме: Я считаю — и в этом я дополню соображения, высказанные Максом (Бутом, старшим научным сотрудником аналитического центра «Совет по международным отношениям» и вторым гостем студии CNN. — ИноТВ), — что доверять им нельзя. Подобное — это стандартная для них тактика, они это уже делали в прошлом. Прозрачность в этом вопросе они сохранять не будут — и именно поэтому порядок подтверждения и осмотра должен быть настолько строгим, насколько это вообще возможно.



Нужно быть готовым к тому, что они в будущем станут мошенничать и пытаться какие-то вещи скрыть. Судите сами: именно программа разработки баллистических ядерных ракет заставила Трампа начать переговоры, и Ким считает, что она жизненно важна для его режима, — он ни за что от неё не откажется, тем более легко и быстро. Он будет на протяжении всех переговоров пытаться сохранить столько соответствующих средств и инфраструктуры, сколько сможет.



Как вы оцениваете утечки, господин адмирал?



ДЖОН КИРБИ: Они меня беспокоят, но я согласен с Максом: мне кажется, что разведывательное сообщество производит эти утечки потому, что пытается всем показать, что Трамп проявил чрезмерную наивность и что Северная Корея сейчас ведёт переговоры неискренне. Тем не менее какой бы удручающей ни была появившаяся информация, я убеждён, что Помпео (госсекретарь США. — ИноТВ), наверное, сможет воспользоваться ею в собственных интересах, когда отправится туда на этой неделе, и даст северокорейцам понять: нам известно, что они задумали, мы очень внимательно за всем следим, одурачить нас не получится, так что давайте двигаться к тому, чтобы добиваться какой-то конкретики.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 03 июля 2018 года.