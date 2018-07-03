Bloomberg: американские эксперты уличили Ким Чен Ына в «обмане» по поводу ядерного разоружения

Накануне встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре Пхеньян расширил свой заводской комплекс по производству компонентов для баллистических ракет, способных достичь США, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Мидлберийского института международных исследований. Таким образом, полученная со спутников информация опровергает заверения Трампа о том, что Северная Корея больше «не представляет собой ядерную угрозу», отмечает издание.

Северная Корея продолжала создание ключевой ракетной базы в преддверии встречи между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, сообщает журналист Bloomberg Канга Конг, ссылаясь на данные, полученные со спутников. По информации Мидлберийского института международных исследований, недавно Северная Корея расширила заводской комплекс в городе Хамхын, производящий двигатели для баллистических ракет. Завод также производит другие компоненты ракет, в том числе боеголовки, которые могут быть использованы для ракет, способных достичь США.

«Расширение означает, что, несмотря на надежды на ядерное разоружение, Ким Чен Ын продолжает наращивать арсенал ракет с ядерной боевой частью», — заявили авторы исследования института Дэвид Шмерлер и Джеффри Льюис.

Таким образом, данные исследования опровергают заверения Трампа о том, что Пхеньян «больше не представляет собой ядерную угрозу» после встречи американского президента и Ким Чен Ына в Сингапуре. Американские спецслужбы пришли к выводу, что северокорейский лидер «стремился скрыть свой ядерный арсенал и не планировал отказываться от него», резюмирует автор материала.