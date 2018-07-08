CBS News: Пхеньян обвинил Вашингтон в предъявлении «бандитских требований»

Переговоры между США и Северной Кореей столкнулись с определёнными трудностями. Власти КНДР признались, что визит госсекретаря Майка Помпео вызвал у них «чувство сожаления». По их словам, в вопросе денуклеризации американские власти выдвигают Пхеньяну «односторонние и схожие с бандитскими требования», передаёт CBS News.

Переговоры на высшем уровне между Соединёнными Штатами и Северной Кореей, по всей видимости, застопорились. Пхеньян назвал визит госсекретаря Майка Помпео «достойным сожаления» и обвинил Вашингтон в стремлении надавить на страну с помощью «схожих с бандитскими требований» по ядерному разоружению, сообщает CBS News.

Заявление было опубликовано МИД КНДР после того, как Помпео завершил двухдневные переговоры с представителями местных властей. Примечательно, что в отличие от прошлых визитов в этот раз госсекретарь не встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Представители КНДР утверждают, что США «предали дух» состоявшегося в прошлом месяце саммита Трампа и Кима, выдвинув односторонние требования полной, проверяемой и необратимой денуклеризации (CVID). Пхеньян характеризовал новые переговоры, как «очень тревожные», потому что они ведут к «опасной фазе», которая может «пошатнуть ранее твёрдую решимость» страны расстаться со своей ядерной программой.

Критикуя переговоры с Помпео, власти КНДР старательно избегали нападок на главу Белого дома. Они подчеркнули, что «полностью доверяют президенту Трампу», но предостерегли Вашингтон от «противодействия воле лидеров», обращает внимание CBS News.

По словам телеканала, отсутствие встречи Помпео с Кимом и отзыв северокорейской стороны о переговорах породили беспокойства относительно будущей денуклеризации. И это несмотря на то, что после саммита в Сингапуре Трамп уверял, что Пхеньян больше не представляет ядерную угрозу.

Помпео не стал комментировать журналистам недавно появившиеся в СМИ сведения о том, что КНДР расширяет свои ядерные объекты. По его словам, обе страны «в равной степени решительно настроены» провести денуклеризацию Корейского полуострова.