CNN: равнение Трампа на авторитарных лидеров подрывает единство Запада

Стремление президента США сблизиться с авторитарными правителями вызывает тревогу и у самих американцев, и у их союзников. Такое мнение в эфире CNN высказал британский политолог Алистер Кэмпбелл. По его словам, Дональд Трамп завидует влиянию Владимира Путина и старается походить на него, отдаляясь от международных организаций.

ФАРИД ЗАКАРИЯ, ведущий CNN: Это был странный момент, не правда ли? Когда после саммита «Большой семёрки» Трамп во всеуслышание заявил, что Меркель — катастрофа для Германии, премьер-министр Канады — обманщик, для которого, по словам помощника президента, в аду приготовили особое место. И складывается ощущение, что он… и при этом ему так не терпится встретиться с Путиным, точно так же, как ему не терпелось встретиться с Ким Чен Ыном.

Насколько важна эта атмосфера? Есть ли у вас такое ощущение, что его не особо заботят западные союзы?

ДЖОРДЖ ОСБОРН, бывший канцлер казначейства Великобритании: Эта атмосфера важна. Всё это делает США менее надёжным партнёром для западных стран, включая мою собственную. И, разумеется, эта атмосфера задаёт тон повестке дня в СМИ, которые говорят нам о распаде единства Запада.

И всё же за этим стоят более крупные тенденции. Во многом Америка стала отдаляться от остального мира ещё до прихода Трампа к власти. Есть новые набирающие силу державы, например, Китай и всё более возрождающаяся Россия.

На мой взгляд, что больше влияет на происходящее в мире: вздор, который публикует в Twitter Трамп, или крупные макросилы — вопрос спорный. Я могу сказать одно: Трамп не делает ничего, чтобы помешать этим силам. Напротив, он ускоряет их.

ФАРИД ЗАКАРИЯ: Алистер, вы видите эту картину, те вещи, которые вас беспокоят больше всего. О чём нам говорит то, что он стремится проводить встречи с Путиным, Ким Чен Ыном? Ему нравится... такое ощущение, что ему хочется создать собственную альтернативу «Большой семёрки» — «Семёрку автократов», где будут Эрдоган, Путин…

АЛИСТЕР КЭМПБЕЛЛ, бывший директор по связям и стратегии Тони Блэра: Дутерте?

ФАРИД ЗАКАРИЯ: Да.

АЛИСТЕР КЭМПБЕЛЛ: Я думаю, он завидует Путину. На мой взгляд, он верит в авторитарное лидерство, и ему не по душе разделение власти. Всё должно строиться вокруг него. Он — самовлюблённый человек. Он важнее всего.

И я думаю, он смотрит на Путина. Этот парень контролирует собственный парламент, у него нет несогласных, он контролирует СМИ. Фактически у него гораздо больше влияния, чем могло бы показаться, глядя на размер и экономику его страны. И он (Трамп. — ИноТВ) хочет того же.

Путину сходит с рук намного большее. И, я полагаю, Трампу бы хотелось, чтобы ему сходило с рук намного большее. Поэтому, на мой взгляд, он глядит на Трампа* и думает: «Эти международные организации меня контролируют и хотят меня контролировать. А я не хочу, чтобы они меня донимали, поэтому я выбираю этих больших ребят».

И вспомните про Меркель. Как можно заявлять: «Я полажу с Ким Чен Ыном. Он вроде сильный лидер»? Как раз в этот момент его спрашивали о концлагерях.

ФАРИД ЗАКАРИЯ: Он сказал: «По-моему, народ его (Ким Чен Ына. — ИноТВ) обожает». О человеке, который в буквальном смысле является самым репрессивным диктатором.

АЛИСТЕР КЭМПБЕЛЛ: И при этом Меркель у него — катастрофа. Складывается ощущение, что всё это его особо не волнует. Как сказал Джордж, для нас это очень важно. И, возможно, для нас это даже важнее, чем для него. Но я думаю, для американцев это тоже важно. И поэтому, на мой взгляд, американцев волнует его отношения с Путиным точно так же, как и нас.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 01 июля 2018 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).