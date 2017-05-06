Forbes: за шутку о Трампе и Путине американского юмориста проверят на пристойность

Председатель Федеральной комиссии по связи США Аджит Пай намерен начать расследование в отношении юмориста и ведущего «Позднего шоу со Стивеном Колбертом» Стивена Колберта. Всему виной шутка о Дональде Трампе и Владимире Путине, которую некоторые телезрители сочли гомофобной и бестактной, пишет Forbes. Президент США лишён самоиронии и хочет через Аджита Пайя пригрозить юмористу, полагает журнал.
В Федеральной комиссии по связи США обещали начать расследование в отношении американского юмориста и телеведущего Стивена Колберта. Причиной послужила речь юмориста, полная гомофобных и бестактных шуток — как их охарактеризовали некоторые телезрители.
«С вами борется больше людей, чем с раком, — пошутил Стивен Колберт, обращаясь к Трампу. — Вы говорите, как глухонемая горилла, которой треснули по голове. И вообще, ничего дельного из ваших уст не вышло, **** Владимира Путина разве что».
Председатель Федеральной комиссии по связи Аджит Пай, известный своим либеральным отношением к контролю за деятельностью СМИ, призвал «принять надлежащие меры». «Похоже, — пишет журнал, — президент Трамп решительно подталкивает к тому, чтобы, по крайней мере, выступить с критикой в отношении каждого, кто дерзнёт непристойно пошутить над хозяином Овального кабинета».
«У меня была возможность посмотреть видео, и поскольку к нам поступают жалобы — мы получили ряд жалоб, —мы собираемся констатировать факт (нарушения. — RT) и применить закон в той форме, в какой он изложен Верховным судом и другими судами, и мы примем надлежащие меры», — заявил Аджит Пай.
Forbes отмечает, что Федеральная комиссия по связи «крайне редко» рассматривает жалобы по поводу того, что прозвучало в эфире поздних передач, которые транслируются после 10 вечера. «Даже если Федеральная комиссия по связи решит взыскать штраф, решение её будет обжаловано и, вероятно, даже обвинения будут сняты, — считает журнал. — Похоже, Трамп через Пайя, в первую очередь, хочет пригрозить (юмористам. — RT).Шутка Колберта, хотя и неприличная, но назвать её непристойной всё же нельзя».
«Распространение материалов непристойного содержания в любое время суток запрещено законом. Распространять материалы такого рода по телевидению и радио с 6 до 10 вечера, когда есть основания опасаться, что их могут увидеть или услышать дети, запрещено», — цитирует журнал федеральный закон в подкрепление своих слов.
«Президент Трамп не любит, когда над ним шутят, и нам, возможно, придётся ещё несколько лет терпеть его ответные выпады в этом же духе. Всё так и будет, если он не станет относиться к таким шуткам проще», — пишет Forbes.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров в Хельсинки не затрагивали тему российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории США.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.