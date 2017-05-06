Forbes: за шутку о Трампе и Путине американского юмориста проверят на пристойность

Председатель Федеральной комиссии по связи США Аджит Пай намерен начать расследование в отношении юмориста и ведущего «Позднего шоу со Стивеном Колбертом» Стивена Колберта. Всему виной шутка о Дональде Трампе и Владимире Путине, которую некоторые телезрители сочли гомофобной и бестактной, пишет Forbes. Президент США лишён самоиронии и хочет через Аджита Пайя пригрозить юмористу, полагает журнал.

В Федеральной комиссии по связи США обещали начать расследование в отношении американского юмориста и телеведущего Стивена Колберта. Причиной послужила речь юмориста, полная гомофобных и бестактных шуток — как их охарактеризовали некоторые телезрители.



«С вами борется больше людей, чем с раком, — пошутил Стивен Колберт, обращаясь к Трампу. — Вы говорите, как глухонемая горилла, которой треснули по голове. И вообще, ничего дельного из ваших уст не вышло, **** Владимира Путина разве что».



Председатель Федеральной комиссии по связи Аджит Пай, известный своим либеральным отношением к контролю за деятельностью СМИ, призвал «принять надлежащие меры». «Похоже, — пишет журнал, — президент Трамп решительно подталкивает к тому, чтобы, по крайней мере, выступить с критикой в отношении каждого, кто дерзнёт непристойно пошутить над хозяином Овального кабинета».



«У меня была возможность посмотреть видео, и поскольку к нам поступают жалобы — мы получили ряд жалоб, — мы собираемся констатировать факт (нарушения. — RT) и применить закон в той форме, в какой он изложен Верховным судом и другими судами, и мы примем надлежащие меры», — заявил Аджит Пай.



Forbes отмечает, что Федеральная комиссия по связи «крайне редко» рассматривает жалобы по поводу того, что прозвучало в эфире поздних передач, которые транслируются после 10 вечера. «Даже если Федеральная комиссия по связи решит взыскать штраф, решение её будет обжаловано и, вероятно, даже обвинения будут сняты, — считает журнал. — Похоже, Трамп через Пайя, в первую очередь, хочет пригрозить (юмористам. — RT). Шутка Колберта, хотя и неприличная, но назвать её непристойной всё же нельзя».



«Распространение материалов непристойного содержания в любое время суток запрещено законом. Распространять материалы такого рода по телевидению и радио с 6 до 10 вечера, когда есть основания опасаться, что их могут увидеть или услышать дети, запрещено», — цитирует журнал федеральный закон в подкрепление своих слов.



«Президент Трамп не любит, когда над ним шутят, и нам, возможно, придётся ещё несколько лет терпеть его ответные выпады в этом же духе. Всё так и будет, если он не станет относиться к таким шуткам проще», — пишет Forbes.