Contra Magazin: учения «Восток-2018» укажут Западу его место в военном соперничестве с Россией

За пару дней учений «Восток-2018» Россия покажет, «что вообще возможно на сегодняшний день», пишет Contra Magazin. Запад же в это время будет просто наблюдать за тем, как «его превзошли в военно-технологическом плане», констатирует издание.
После распада Советского Союза подобного ещё не было: Россия проведёт военные учения, в которых примут участие 300 тыс. солдат. Запад же в это время будет просто наблюдать за тем, как «его превзошли в военно-технологическом плане», пишет Contra Magazin.
За пару дней учений «Восток-2018» глава Кремля покажет, «что вообще возможно на сегодняшний день». В последние годы Владимир Путин инвестировал в первую очередь в ракетные технологии: «технологии, которые заткнули за пояс все западные аналоги», отмечает автор статьи Ханс-Юрген Клозе.
«На агрессивную политику США и создание глобальной системы противоракетной обороны вдоль российской границы Путин отвечает манёврами далеко-далеко от Запада, чтобы ни в коем случае никого не напугать, — подчёркивает Клозе. — Ракетные системы «Булава», «Синева», «Сармат» и РС-26 «Рубеж» на голову превосходят всё, что у США есть на земле и на море. Учения «Восток-2018» ещё не закончатся, а запуск одной только РС-26 с её 10 индивидуально управляемыми ядерными боеголовками уже убедит Запад в том, что в военном плане он максимум на втором месте».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в США стенограмм телефонных переговоров первого президента России Бориса Ельцина и тогдашнего американского лидера Билла Клинтона в 1999 году,
Минстрой разработал и направил в правительство России предложения по обязательной установке общедомовых и индивидуальных приборов учёта энергетических ресурсов с функцией передачи данных в многоквартирных домах, сообщают «Известия».
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками выпустила распоряжение о запрете на продажу и использование французской вакцины для профилактики дифтерии с маркировкой на русском языке.
Доцент Дипломатической академии МИД России, директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков в беседе с RT прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара рассчитывает в короткие сроки получить российские зенитные ракетные системы С-400.
Бывший американский лидер Билл Клинтон и экс-президент России Борис Ельцин обсуждали танец российского главы государства во время предвыборной гонки. Об этом свидетельствует расшифровка телефонного разговора между двумя политиками, опубликованная на сайте библиотеки Клинтона.
Германия выдала России жителя Кабардино-Балкарской Республики 1987 года рождения, который в 2013 году через третьи страны выехал в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, а позднее пытался получить статус беженца в Германии, используя поддельные документы.
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что США могут выйти из ВТО в случае, если организация не изменит своё отношение к Америке.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RT назвал возможные темы переговоров президента России Владимира Путина во время визита во Францию, который может состояться в ноябре этого года.