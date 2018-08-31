Contra Magazin: учения «Восток-2018» укажут Западу его место в военном соперничестве с Россией

За пару дней учений «Восток-2018» Россия покажет, «что вообще возможно на сегодняшний день», пишет Contra Magazin. Запад же в это время будет просто наблюдать за тем, как «его превзошли в военно-технологическом плане», констатирует издание.

После распада Советского Союза подобного ещё не было: Россия проведёт военные учения, в которых примут участие 300 тыс. солдат. Запад же в это время будет просто наблюдать за тем, как «его превзошли в военно-технологическом плане», пишет Contra Magazin.

За пару дней учений «Восток-2018» глава Кремля покажет, «что вообще возможно на сегодняшний день». В последние годы Владимир Путин инвестировал в первую очередь в ракетные технологии: «технологии, которые заткнули за пояс все западные аналоги», отмечает автор статьи Ханс-Юрген Клозе.

«На агрессивную политику США и создание глобальной системы противоракетной обороны вдоль российской границы Путин отвечает манёврами далеко-далеко от Запада, чтобы ни в коем случае никого не напугать, — подчёркивает Клозе. — Ракетные системы «Булава», «Синева», «Сармат» и РС-26 «Рубеж» на голову превосходят всё, что у США есть на земле и на море. Учения «Восток-2018» ещё не закончатся, а запуск одной только РС-26 с её 10 индивидуально управляемыми ядерными боеголовками уже убедит Запад в том, что в военном плане он максимум на втором месте».