CNN: «Восток-2018» — демонстрация российского оружия и не только

Масштабные российские учения «Восток-2018» призваны не только показать всему миру силу российского оружия, но и подчеркнуть факт сотрудничества между Россией и Китаем, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Фредерик Пляйтген, это обстоятельство представляется особенно важным в свете по-прежнему ухудшающихся отношений между США и Россией с одной стороны, и США и Китаем — с другой.

А теперь хотелось бы перейти к теме России, которая прямо сейчас готовит крупнейшие за несколько десятилетий учения. Как заявляет минобороны страны, в них примут участие около 300 тысяч военнослужащих; кроме того, в них также будет участвовать Китай. Российские политики утверждают, что учения — ответ на западную агрессию.

И у нас снова прямое включение: с нами на связь из Москвы выходит Фредерик Пляйтген. Фред, речь идёт о крупнейших учениях России с момента окончания холодной войны. Вы на протяжении последних нескольких лет бывали на российских военных манёврах. Чего нам ожидать теперь?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Ожидается весьма масштабная демонстрация российского оружия. Вместе с тем, в данном случае всё будет немного иначе, Линда.

Дело в том, что, во-первых, эти учения — в разы масштабнее обычных: речь идёт не просто о крупнейших учениях с момента окончания холодной войны, а о чём-то большем. Российская сторона утверждает, что учения станут крупнейшими с 1981 года, то есть, с того времени, когда ещё существовал Советский Союз. Заявлено участие 300 тысяч военнослужащих, около 36 тысяч танков, бронемашин и других единиц техники.

Между тем, один из главных моментов, которые желает продемонстрировать Россия при помощи этих манёвров, стартующих 11 сентября — это факт сотрудничества страны с Китаем и Монголией, в особенности, конечно же, с Китаем. Москва хочет показать, что поддерживает очень хорошие отношения с Китаем. Разумеется, это очень важно, особенно на фоне ухудшающихся отношений между Россией и США, и между Китаем и США.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, упомянул среди прочего, что учения показывают, что Россия поддерживает сотрудничество с Китаем на всех уровнях — в том числе, как можно видеть, и в области обороны. Это очень важный момент для Москвы, Линда.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 29 сентября 2018 года.