Washington Times: учениями в Средиземном море Россия бросает вызов американскому присутствию в регионе

Россия объявила о проведении масштабных военных учений в Средиземном море, и они пройдут накануне массированного наступления войск сирийского правительства на один из последних опорных пунктов противников Асада в Идлибе. Как пишет The Washington Times, это очевидный вызов присутствию в Сирии американских военных, которые борются там с «Исламским государством» и с другими террористическими группировками.

Министерство обороны России объявило о проведении масштабных военных учений в Средиземном море, которые начнутся 1 сентября. Как пишет The Washington Times, это стало очередным свидетельством того, что массированное наступление войск сирийского правительства на один из последних опорных пунктов противников Асада в Идлибе неизбежно.

«Об этой кампании было заявлено с удивительной прямотой, и она представляет собой очевидный вызов присутствию в Сирии американских военных, которые борются там с «Исламским государством»* и с другими террористическими группировками», — пишет автор статьи.

Москва сообщила, что военные учения в Средиземном море пройдут с 1 по 8 сентября и в них примут участие более 35 военных кораблей и 30 самолётов, некоторые из которых будут проводить операции из сирийского города Тартус, где находится важнейшая российская военная база в регионе.

Эти военные учения будут проводиться на фоне наращивания числа российских военных кораблей в регионе, и некоторые СМИ назвали это наращивание самым масштабным с тех пор, как силы Москвы вмешались в сирийский конфликт в 2015 году. Признаки этого наращивания появились несколько недель назад, однако Министерство обороны России уклонялось от прямых ответов на вопросы и, по всей видимости, даже распространяло ложную информацию, когда представители британского военно-морского флота сообщили, что два российских военных корабля и несколько вспомогательных кораблей прошли под покровом ночи через Ла-Манш.

Тогда Министерство обороны России сообщило, что большой противолодочный корабль «Североморск» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» шли из Баренцева моря в Атлантику, где они должны были отрабатывать такие маневры, как борьба за живучесть и оказание помощи терпящим бедствие на море. Но 30 августа российские чиновники сообщили, что «Маршал Устинов» станет главным участником военных учений в Средиземном море.

Американские чиновники хранили молчание по поводу передвижений российских военных кораблей, хотя сделанные в четверг заявления Москвы были встречены заявлением Пентагона о том, что в сентябре США проведут собственные недельные военные учения совместно с Египтом. Представители египетской армии также сообщили, что они уже второй раз подряд примут у себя американцев для проведения учений Bright Star, которые начнутся 8 сентября и в которых, согласно сообщениям Центрального командования ВС США, примут участие примерно 800 американских военнослужащих.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

