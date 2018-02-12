Bloomberg: из-за бездействия США Израиль ищет помощи у «ненадёжной» России

Россия может помочь Израилю не допустить перерастания столкновений с Ираном и Сирией в полномасштабную войну, тогда как США уже «вышли из сирийской игры», заявил Bloomberg вице-премьер Израиля Михаэль Орен. Между тем, как подчёркивается в материале агентства, Россия является далеко не самым надёжным союзником для Тель-Авива в регионе.

Израиль рассчитывает, что президент России Владимир Путин поможет удержать столкновения Тель-Авива с Ираном и Сирией от перерастания в войну, поскольку администрация президента США Дональда Трампа «в целом просто наблюдает за конфликтом со стороны», заявил в интервью Bloomberg бывший посол Израиля в Вашингтоне и вице-премьер по публичной дипломатии Михаэль Орен.

«Американская часть уравнения заключается в том, чтобы поддерживать нас», однако США в настоящий момент «не имеют почти никакой возможности влиять на происходящее в зоне конфликта», цитирует Орена агентство. «Ставки в Сирии Америка не повышала. Она вообще в игре не участвует», — добавил политик в телефонной беседе с корреспондентом Bloomberg.

Как отмечается в статье, критические замечания господина Орена «отражают сложившееся в Израиле мнение о том, что Вашингтон не принимает достаточных мер, дабы ограничить военные амбиции Ирана в Южной Сирии», которая граничит с удерживаемыми Тель-Авивом Голанскими высотами, на фоне того, как конфликт в регионе спустя семь лет после своего начала идёт на спад и региональные игроки пытаются «закрепить достигнутое».

В субботу ВВС Израиля нанесли удар по 12 целям в Сирии, включая и иранские силы, что, по словам израильской стороны, стало ответом на проникновение в воздушное пространство страны иранского беспилотника, напоминает обозреватель Bloomberg. Как подчёркивает журналист, это столкновение стало наиболее масштабным в этом пограничном регионе со времён второй ливанской войны 2006 года. После этого сирийские силы сбили израильский военный самолёт, который, в свою очередь, стал первым израильским воздушным судном, потерянным Израилем в бою с первой ливанской войны 1982 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сразу после инцидента вышел на прямую связь с Россией, отмечается в материале. «Мы считаем, что Россия хочет стабилизировать свои достижения в Сирии и понимает, что иранское военное присутствие там представляет собой источник напряжённости и трений», — заявил по этому поводу генеральный директор Министерства разведки Израиля Чагай Цуриэль, добавив, впрочем, что для предотвращения полномасштабной войны в регионе крайне важно и участие США. Несмотря на то что инвесторы, заинтересованные в Израиле, «привыкли иметь дело с геополитическими потрясениями», субботнее столкновение в Сирии всё же отразилось на фондовом рынке: индекс ТА-35 в воскресенье упал до самого низкого уровня за последние два месяца и вернул позиции только в понедельник, отдельно упоминается в статье.

По мнению обозревателя Bloomberg, ставка на Россию — наиболее рациональный вариант для Израиля, но далеко не самый надёжный. Несмотря на то что за последние несколько лет Нетаньяху совершил целый ряд визитов в Россию, дабы обрисовать, что Тель-Авив считает недопустимым, и попросить Путина «сдержать Иран», министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя субботние столкновения, подчеркнул, что присутствие Ирана в Сирии полностью законно, а Москва до сих пор так и не озвучила конкретных обещаний, что проиранские силы уйдут из Южной Сирии, поясняет журналист.

На вопрос корреспондента Bloomberg, сможет ли Россия «удержать под контролем» Сирию и Иран, Михаэль Орен ответил: «Мы предполагаем, что такая возможность у них есть. Посмотрим».

Между тем отдельные комментаторы в самом Израиле отмечают, что заявления Москвы по поводу субботнего инцидента в сущности являются критическим выпадом в адрес Тель-Авива за нарушение суверенитета Сирии, притом что критиковать проникновение иранского беспилотника на территорию Израиля, которое и спровоцировало столкновение, Москва почему-то не стала, пишет Bloomberg.

Что же касается реакции США на субботний инцидент, она последовала лишь спустя сутки после столкновения — Белый дом выпустил заявление, в котором поддержал «право Израиля защищать себя от поддерживаемых Ираном сирийских войск и ополчений в Южной Сирии» и призвал Иран и его союзников «прекратить провокации», сообщает агентство. Кроме того, Биньямин Нетаньяху провёл переговоры с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном. Тем не менее тот факт, что нынешнее турне Тиллерсона по Ближнему Востоку не предполагает визита в Израиль, вызвал определённые сомнения по поводу того, может ли Тель-Авив полагаться на Белый дом, несмотря на то, что ещё в прошлом месяце эту страну посетил американский вице-президент Майк Пенс, отмечает автор материала.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Майл Энтон заявил, что Израилю не следует сомневаться в позиции США. «Мы поддерживаем безопасность Израиля, и теория о том, что, пока его безопасности угрожают, мы находимся не у дел, совершенно не соответствует действительности, — цитирует Энтона Bloomberg. — Мы сохраняем очень тесные отношения с нашими коллегами на всех уровнях израильских структур нацбезопасности».

По мнению бывшего главы израильской военной разведки Амоса Ядлина, ныне возглавляющего Тель-Авивский институт исследований в области национальной безопасности, Россия на Ближнем Востоке заинтересована в том, чтобы «достичь политического и военного урегулирования конфликта в Сирии и восстановить страну», тогда как конфликт на сирийском севере между Израилем и Ираном ей совершенно не нужен. США же, как полагает эксперт, вряд ли помогут Тель-Авиву, поскольку «заняты другими вещами».