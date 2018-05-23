NYT: Глава МВБ США не поверила в «русскую помощь» Трампу, но затем одумалась

Руководитель Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что она не увидела подтверждения того, что Москва пыталась помочь Дональду Трампу стать президентом. Впрочем, позже её официальный представитель сообщил, что глава ведомства не ставит под сомнение выводы американского разведсообщества, которое уверено в «содействии» Кремля республиканскому кандидату, передаёт The New York Times.

Руководитель Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен призналась, что не верит в стремления России помочь Дональду Трампу на президентских выборах 2016 года. Сделав это заявление, она вступила в противоречие с официальной версией американских спецслужб о «широкомасштабном вмешательстве Москвы», пишет The New York Times.

«По-моему, я не видела такой вывод, что ставилась определённая цель помочь Трампу выиграть. Мне об этом неизвестно», — сообщила глава МВБ журналистам после закрытого заседания в конгрессе. По её словам, Россия пыталась «внести смятение» в обоих политических лагерях.

Помимо Нильсен перед законодателями выступили директор ФБР Кристофер Рэй и глава Национальной разведки Дэн Коутс. Они рассказали о предпринимаемых усилиях для защиты американской электоральной системы от взлома на фоне предстоящих промежуточных выборов, поясняет издание.

Спустя какое-то время МВБ внесло ясность в заявление своего шефа. По словам официального представителя ведомства Тайлера Хаултона, Нильсен «согласна» с оценкой, которую разведсообщество дало президентским выборам 2016 года.

«Целями русских были подрыв демократических процессов в США, причинение вреда избирательному потенциалу кандидата и возможного президента. Важно, что их мишенями были обе главные политические партии», — отметил чиновник.

Между тем в докладе 2017 года директора Национальной разведки утверждается, что российское правительство «оказывало содействие» именно президентской кампании Трампа, а не кандидату демократов. Согласно этому документу, Владимир Путин «лично отдал приказ» дискредитировать Хиллари Клинтон. К такому же выводу недавно пришёл комитет сената по вопросам разведки, обращает внимание The New York Times.