CNN: Манафорт врал следствию о сотрудничестве со своим «русским мозгом»

Команда спецпрокурора минюста США Роберта Мюллера, ведущего так называемое «российское дело», опубликовала новые сведения о Поле Манафорте, бывшем главе избирательного штаба Трампа, передаёт CNN. По данным следователей, Манафорт лгал о своих связях с человеком по имени Константин Климник, который помогал ему вести дела на Украине и в России и которого сам Манафорт называл своим «русским мозгом».

Спецпрокурор минюста США Роберт Мюллер раскрыл для нас новые сведения о том, как лгал следствию бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. Речь идёт, в том числе, о его связях с вот этим российским агентом, изображённым на фото справа; по словам Мюллера, этот человек связан с россиянами, которых обвиняют во взломе электронных ресурсов Демократической партии в преддверии выборов 2016 года. С подробностями из Москвы — Фред Пляйтген.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: В последних материалах, переданных в суд командой Мюллера, утверждается, что Пол Манафорт солгал как минимум по пяти темам. Одна из главных тем касается гражданина Украины и России Константина Климника. Климник был очень близким соратником Пола Манафорта — Манафорт даже, по некоторым данным, назвал его как-то раз своим «русским мозгом», потому что тот помогал ему во многих делах в Восточной Европе, а конкретнее — на Украине и в России.

Таким образом, речь идёт об очень важном для Манафорта и его бизнес-интересов человеке. Он также вёл дела с правительством Виктора Януковича — напомню, это пророссийское правительство Украины, которое оставалось у власти до 2014-го, — а также с российским олигархом по имени Олег Дерипаска, который, как сообщается, поддерживает очень близкие связи с Владимиром Путиным.

Судя по всему, Климник по-прежнему был очень дорог Манафорту даже после того, как они перестали вести общие дела; более того, команда Мюллера утверждает, что Манафорт и Климник проводили встречи в 2016 году, когда Манафорт уже возглавлял избирательный штаб Трампа — по данным следователей Мюллера, именно об этих встречах и лгал Манафорт. При этом связи между ними, по некоторым данным, сохранились даже после того, как Манафорт оказался в заключении: согласно утверждениям команды Мюллера, Климник пытался повлиять на свидетелей, которые могли дать показания против Манафорта.

Итак, этот человек очень важен для Манафорта, но очень интересуются им и следователи Мюллера, которые желают его допросить. Это, впрочем, маловероятно, поскольку хотя Климник очень долго и жил на Украине, он с тех пор успел переехать на окраины Москвы и стал недосягаем для американских следователей.

Константин Климник — в целом очень скрытный человек: даже фотографий в публичном доступе, на которых можно было бы увидеть, как он выглядит, существует всего несколько штук. Фред Пляйтген, CNN, Москва.

Материал предоставлен CNN International

Дата выхода в эфир 10 декабря 2018 года.