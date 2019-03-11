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Вести: партия Порошенко списала конфликт с украинскими националистами на Россию

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В партии Петра Порошенко «Солидарность» заявили, что за акциями украинских националистов против действующей власти, прошедшими в Киеве и Черкассах, стоят «пророссийские реваншисты и сбежавшие олигархи». Как пишут «Вести», в партии действующего президента считают, что именно такой картины событий ждёт «русская машина пропаганды», для того чтобы свергнуть «демократическую европейскую власть».
Вести: партия Порошенко списала конфликт с украинскими националистами на Россию
Reuters
В Блоке Петра Порошенко «Солидарность» заявили, что за акциями украинского Нацкорпуса под администрацией президента и в Черкассах 9 марта стоят «пророссийские реваншисты и сбежавшие олигархи».
 
«За подобными акциями стояли и стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы. Всё время от начала российской агрессии против нашего государства мы утверждаем право Украины быть свободной и независимой. Именно поэтому ни у кого не получится зажечь или сломать Украину изнутри. Всех, кто хочет в угоду своим амбициям спровоцировать насилие и залить наши улицы кровью украинцев, должны остановить решительные действия правоохранительных органов», — заявили в партии действующего президента.
 
В блоке также заявили, что якобы именно такой картины событий ждёт «русская машина пропаганды», для того чтобы свергнуть «демократическую европейскую власть». Также в партии заявили, что требуют наказать напавших на полицейских в Киеве и на людей в Черкассах 9 марта.
 
Как напоминает издание, в результате столкновений в Черкассах между представителями Национального корпуса и полицией 9 марта в больницу обратилось 22 правоохранителя, 19 из них госпитализированы.  
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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