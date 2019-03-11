Вести: партия Порошенко списала конфликт с украинскими националистами на Россию

В партии Петра Порошенко «Солидарность» заявили, что за акциями украинских националистов против действующей власти, прошедшими в Киеве и Черкассах, стоят «пророссийские реваншисты и сбежавшие олигархи». Как пишут «Вести», в партии действующего президента считают, что именно такой картины событий ждёт «русская машина пропаганды», для того чтобы свергнуть «демократическую европейскую власть».
В Блоке Петра Порошенко «Солидарность» заявили, что за акциями украинского Нацкорпуса под администрацией президента и в Черкассах 9 марта стоят «пророссийские реваншисты и сбежавшие олигархи».
«За подобными акциями стояли и стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы. Всё время от начала российской агрессии против нашего государства мы утверждаем право Украины быть свободной и независимой. Именно поэтому ни у кого не получится зажечь или сломать Украину изнутри. Всех, кто хочет в угоду своим амбициям спровоцировать насилие и залить наши улицы кровью украинцев, должны остановить решительные действия правоохранительных органов», — заявили в партии действующего президента.
В блоке также заявили, что якобы именно такой картины событий ждёт «русская машина пропаганды», для того чтобы свергнуть «демократическую европейскую власть». Также в партии заявили, что требуют наказать напавших на полицейских в Киеве и на людей в Черкассах 9 марта.
Как напоминает издание, в результате столкновений в Черкассах между представителями Национального корпуса и полицией 9 марта в больницу обратилось 22 правоохранителя, 19 из них госпитализированы.
Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен сообщил, что организация обратилась к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) за разъяснениями относительно возможной работы с национальной командой тренера Валентина Маслакова, фигурировавшего в делах о допинговых скандалах.
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал заявление немецкого журналиста Хайо Зеппельта, утверждающего, что со сборной России по лёгкой атлетике продолжает работу тренер, дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил.
Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен заявил, что организация не ставит перед собой временных рамок для завершения процесса восстановления в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич в беседе с газетой «Известия» прокомментировал доклад Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), согласно которому основными экспортёрами в сфере мировой торговли вооружениями в период с 2014 по 2018 год стали США и Россия.
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин ответил на вопрос о критике в адрес россиянина Александра Логинова, вновь обрушившейся на него после завоевания серебра в спринте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров перенёс визит в Турцию, где было запланировано участие в заседании Совместной группы стратегического планирования вместе с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал доклад Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), согласно которому основными экспортёрами в сфере мировой торговли вооружениями в период с 2014 по 2018 год стали США и Россия.
Данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о том, что экспорт российских вооружений снизился на 17%, не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе «Ростеха».
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела о пятилетней девочке, которую нашли с признаками истощения в московской квартире.
Министерство сельского хозяйства России внесло изменения в Доктрину продовольственной безопасности, добавив показатели экономической и физической доступности продовольствия для населения. Об этом сообщает РИА Новости.
Российская армия в период с 2012 по 2018 год приняла на вооружение 109 межконтинентальных баллистических ракет, а также 108 баллистических ракет подводного базирования. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Прокуратура просит приговорить главу чеченского отделения «Мемориал» Оюба Титиева, который обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере, к четырём годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правозащитного центра.
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой национальной команды на тренировочный сбор перед матчами квалификации чемпионата Европы с Бельгией и Казахстаном.
В пресс-службе УФСИН России по Ярославской области прокомментировали опубликованное на сайте «Новой газеты» видео нарушений в ярославской колонии. В ведомстве отметили, что данные кадры были обнаружены сотрудниками ФСИН ещё в феврале.