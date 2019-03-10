Немецкий политик: Европа оттолкнула Россию, затеяв «чертовски опасную игру»

Изначально глава Кремля Владимир Путин хотел сближения с Европой, но она его оттолкнула, заявил в интервью Der Spiegel Хорст Тельчик, бывший советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля. В этом он в частности винит главу Германии Ангелу Меркель, которой не хватило лидерских качеств, чтобы наладить отношения между странами.

В начале своего президентства Владимир Путин был настроен на сближение с Европейским союзом, даже был готов обсуждать членство в НАТО, заявил в интервью Der Spiegel Хорст Тельчик, бывший советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля. Главу Кремля очень волновали вопросы общеевропейской безопасности. Он также опасался, что Россия может распасться. Именно поэтому он так «жёстко» действовал в Чечне, «прочертив чёткую границу дозволенного», объяснил политик: «Только зная это, можно его понять».

В украинском конфликте Запад допустил «большую ошибку», подчеркнул Тельчик. Надо было не только думать о включении Украины в ЕС и НАТО, но и параллельно разрабатывать предложения для России. Можно было бы обсудить возможность создания общеевропейской зоны свободной торговли, но Брюссель ничего не предпринял, сетует политик. Впрочем, он признаёт, что присоединение Крыма было «незаконным»*: «Россияне это сами понимают. Но я вспоминаю слова Путина, который сказал, что все украинские президенты — жулики. В этом он прав. А если взглянуть на сегодняшних кандидатов в президенты Украины, понимаешь, что жульничество продолжается».

«Путин — не враг Европы», — подчеркнул Тельчик. Это европейцы его оттолкнули, считает политик: «Его очень сильно обидели слова президента США Барака Обамы, назвавшего Россию региональной державой. Так можно думать, но говорить вслух нельзя». «На Западе любят возмущаться, грозить пальцем, СМИ выставляют Путина могущественным злодеем, который способен на всё. Нельзя не заметить однобокость такой позиции», — добавил экс-советник Коля. Эту «однобокость» он называет «наследием холодной войны» и напоминает, что «Россия — это не Советский Союз, у неё нет идеологии». Тельчик также отметил, что в личном общении Путин произвёл на него впечатление «обаятельного, открытого и отзывчивого» человека.

Немецкий политик призывает Европу выстраивать с Москвой конструктивные отношения, как это делал экс-канцлер ФРГ Вилли Брандт. Он напомнил как бывший глава Германии даже после подавления «Пражской весны» в 1968 году поехал в Крым на встречу с генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Брежневым, чтобы договариваться по вопросам европейской безопасности.

Важно понять мотивы Путина, поддерживать диалог с Россией, осуществлять культурный обмен, ослаблять визовые ограничения, советует Тельчик. Он убеждён, что русские — не сумасшедшие, чтобы нападать на НАТО. «По своей сути интересы Москвы носят оборонительный характер», — подчеркнул политик, добавив, что подтверждением тому служит исторический опыт. «Карл XII, Наполеон, Адольф Гитлер — это Запад всегда нападал на Россию». «Что ощущает нормальный русский человек, когда узнаёт, что немецкие солдаты снова стоят на российской границе?» — обратился Тельчик с риторическим вопросом к журналисту Der Spiegel.

По словам политика, действия НАТО только усугубляют ситуацию. «Мы уже сейчас это наблюдаем: когда одна сторона проводит учения, другая делает то же самое. Если самолёт одних пролетел вдоль границы, другие тут же отправляют к границе свой. Это чертовски опасная игра. При этом основополагающий акт Россия-НАТО, а также соглашение между Россией и ЕС предоставляют нам массу возможностей — но мы ничего не предпринимаем», — объяснил Тельчик.

В этом он в частности винит канцлера Германии Ангелу Меркель. По его мнению, глава ФРГ могла бы приложить большие усилий для налаживания отношений двух стран, но, видимо, не захотела. Меркель не хватает лидерских качеств, убеждён экс-советник Коля. К тому же она не доверяет Путину, но дело в том, что доверительные отношения строятся постепенно, пояснил Тельчик: «А для этого нужно общаться, общаться и ещё раз общаться».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).